Gli Alpini regalano una giornata di felicità ai bambini libanesi

Il Contingente Italiano impiegato nel sud del Libano con la Missione UNIFIL, ha organizzato una giornata di giochi e donazioni di materiale scolastico per oltre tranta bambini della comunità della Chiesa francescana di Sant’Antonio da Padova a Tiro.

I bambini della Blue Line

Tra i presenti anche i giovani sfollati dai villaggi distrutti dai bombardamenti lungo la linea di demarcazione tra Libano e Israele denominata Blue Line. L'evento è stato voluto fortemente da Don Ciprian Farcas, Cappellano Militare della Brigata Taurinense e del Contingente italiano in Libano, ed stato realizzato grazie agli sforzi sinergici degli Alpini del 3° Reggimento di Pinerolo, supportati da componenti specialistiche del Comando del Joint Task Force - Sector West, la brigata multinazionale composta da 17 nazioni sotto il comando italiano della Taurinense.

Il grande lavoro degli Alpini

Un'iniziativa questa che nasce dalla profonda conoscenza della terribile situazione in cui versano migliaia di famiglie che hanno dovuto abbandonare i villaggi a ridosso della Blue Line e che gli Alpini della Taurinense dallo scorso febbraio pattugliano giorno e notte.

Per questo il grande impegno, oltre ad essere quello di presidiare il territorio, si mostra anche nel sostenere le popolazioni più bisognose. In questa particolare occasione trattandosi di bambini molto provati dai conflitti, si sono cimentati in una serie di giochi e attività tra cui l’attraversamento di un piccolo ponte tibetano, oltre a prove di agilità e artistiche che hanno permesso ai piccoli parrocchiani e alle loro famiglie di trascorrere dopo tanto tempo momenti spensierati all'insegna dell'amicizia e della solidarietà.

Le donazioni

Padre Toufic Bou Merii, priore della chiesa e promotore dell'iniziativa, al termine della giornata ha ricevuto una donazione di materiale scolastico e per bricolage per permettere di far trascorrere ai bambini alcune ore del doposcuola in serenità. Una modalità per permettere loro di distrarsi dalla difficile situazione che sta vivendo il Libano del Sud dallo scorso ottobre.

Questo tipo di supporto alle comunità locali del Libano meridionale che si attua anche attraverso numerosi progetti di Cooperazione Civile-Militare (CIMIC), rappresenta un aspetto fondamentale dell’attività operativa del Contingente italiano.

Con l’inasprimento della situazione, dall’ottobre 2023, che ha ulteriormente aggravato una crisi economica, sociale e politica già in atto, la presenza e il sostegno dei peacekeepers di UNIFIL ha assunto un valore determinante.