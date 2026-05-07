"Alpini sgomberati, due pesi e due misure". Salvini attacca il Comune di Genova

Continua il dibattito a Genova a pochi giorni dalla 97ª adunata nazionale degli Alpini. Alla Foce, in via Cecchi, la polizia locale è intervenuta per sgomberare un accampamento non autorizzato allestito da alcuni Alpini. Nell’area erano state montate tende, un gazebo e anche un wc chimico. Dopo la circolazione di alcune immagini sui social network, sono scattate le verifiche e gli agenti hanno disposto lo sgombero immediato, contestando ai responsabili l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Un episodio, l’ennesimo, che si verifica proprio mentre Genova si prepara ad accogliere un numero molto elevato di partecipanti. Le stime parlano di un’affluenza fino a 400mila persone nel corso della settimana, anche se il dato finale potrebbe essere più basso. La città conta circa 566mila residenti. Sul tema della gestione degli spazi pubblici è intervenuta la consigliera comunale Vittoria Canessa Cerchi, delegata all’organizzazione dell’evento: “È anche per prevenire situazioni di questo tipo che abbiamo deciso di chiudere gran parte dei parchi cittadini”.

Non mancano le polemiche, la vicenda ha avuto anche una ricaduta politica. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato l’intervento criticando l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Silvia Salis: “A sgomberare dieci Alpini in tenda, il Comune di Genova è velocissimo – ha scritto il segretario federale della Lega –.

I cittadini si aspettano altrettanta solerzia per tutti gli altri bivacchi e accampamenti abusivi da parte di gente che spaccia, deruba, accoltella e molesta i genovesi. Evviva le Penne Nere, sempre presenti quando si tratta di aiutare, soccorrere e salvare”.