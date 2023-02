Altro che difficoltà: i partiti di maggioranza salgono nei sondaggi

Gli ultimi sondaggi non dicono soltanto che la maggioranza che sostiene il governo Meloni è ancora apprezzata dalla maggioranza degli italiani. Dicono anche che tutti i tentativi che media e opposizioni stanno portando avanti in queste ultime settimane per seminar zizzania tra gli alleati o per screditarne l'azione politica non hanno alcun peso sull'opinione pubblica. O meglio: non ne cambiano gli equilibri e le percentuali. Insomma criticare la Meloni o sottolineare le eventuali divergenze tra lei e i suoi alleati non sposta voti. Anzi. L'ultimo quadro effettuato per l'Agi da Youtrend dimostra che la maggioranza rende più solido il suo vantaggio aumentando anche di qualche decimale di punto nell'ultima settimana. Gli analisti di Youtrend sottolineano soprattutto la rimonta del Partito democratico ai danni nei confronti del suo principale rivale nel campo del centrosinistra, ovvero i grillini. L'effetto «primarie», spiegano, si fa sentire. La scelta del nuovo segretario da piazzare al largo del Nazareno è uno dei principali argomenti negli organi di informazione e questo fa risalire automaticamente i consensi verso il partito di Enrico Letta. Oggi il distacco tra dem e Cinquestelle si è ridotto. Ancora due settimane fa era quasi di due punti. Adesso si è drasticamente ridotto non solo per effetto della risalita dei dem che sono passati dal 16,2 al 16,9% ma anche per la contemporanea discesa del favore del Movimento fondato da Beppe Grillo. Che passa infatti dal 17,7 al 17,4%. Altro elemento vistoso è la tenuta del partito della premier Meloni. Fratelli d'Italia torna nuovamente sopra la soglia psicologica dei 30 punti percentuali. Recuperando uno 0,4 rispetto all'ultima rilevazione. Segno che le frizioni con gli alleati e gli attacchi, anche scomposti, degli avversai non hanno fatto presa sull'opinione pubblica. Già si diceva che dopo i primi cento giorni di governo si sarebbe visto un calo. Che i risultati politici definiti deludenti avrebbero avuto come cartina di tornasole proprio i sondaggi. Anche le scelte apparentemente impopolari, come la conservazione delle accise sui carburanti e il decreto che ha congelato la cessione dei crediti delle imprese impegnate nelle ristrutturazioni edilizie con il superbonus al 110% non hanno intaccato l'apprezzamento della marcia del governo a guida Meloni. Anche la Lega di Matteo Salvini mostra una buona tenuta nell'opinione del campione di intervistati. Si diceva che la riforma avanzata dal ministro Roberto Calderoli riguardante l'Autonomia differenziata per le regioni avrebbe condizionato il gradimento del Carroccio presso l'opinione pubblica. E invece non soltanto regge, la Lega, ma aumenta anche dello 0,4 %. Pure Forza Italia tiene, guadagnando uno 0,1 per cento (7,1%). A dispetto delle critiche avanzate a Berlusconi sulle sue esternazioni che - a detta degli osservatori di cose politiche - avrebbero messo in difficoltà la Meloni. Semmai va notato che Forza Italia si avvicina al Terzo Polo, in calo dello 0,3 (7,4%). In discesa anche Verdi/Sinistra 3,4 (-0,2) +Europa 2,4 (-0,4), Italexit 1,9 (-0,4) e Unione Popolare 1,6 (-0,1). Mentre Noi Moderati resta stabile (1%). Le rilevazioni di Youtrend sono il frutto di una media comparata tra i sondaggi effettuati nell'arco dell'ultima settimana dai principali istituti demoscopici, vale a dire Emg (16 febbraio), Euromedia (22 febbraio), Ixè (22 febbraio), Noto (13 febbraio), Swg (13 e 20 febbraio) e Tecnè (14 e 18 febbraio).