Gli amici dei Br nelle università sono un esercito nascosto

Poco dopo il crollo della più criminale utopia mai realizzata nella storia, gli eredi del comunismo tacquero per un decennio circa. Fu davvero l'età delle illusioni e dell'innocenza. In Italia taluni pensarono addirittura che il crollo di un regime «guerrafreddaio» avrebbe condotto a un generale riassetto del sistema: meno Stato e (udite, udite) riforme federali.

In realtà i marxisti - mai sconfitti militarmente e sempre in maggioranza nei più prestigiosi quartieri accademici da San Francisco a Trieste - stavano preparando nuovi assalti al cielo e alle istituzioni occidentali. Tutto ciò che vediamo oggi è il frutto di un'egemonia mai messa in discussione.

Ai rappresentanti della sinistra tutto è concesso: onorare la morte di un'amica terrorista mai pentita, spiare gli avversari politici al di fuori di qualunque parametro costituzionale, e per quanto riguarda gli intellettuali non allineati, colpirne uno per educarne cento.

Lo spazio siderale nel quale si sviluppa sia la libertà di espressione, sia la possibilità di sovvertire le regole del gioco costituzionale viene da molto lontano ed è ovviamente una questione di egemonia. Il Pd si preoccuperà davvero quando perderà gli intellettuali, i giornalisti e i magistrati, non i voti. Gli intellettuali di sinistra possono costantemente sostenere che il comunismo sia stato applicato non benissimo, ma che i cento milioni di morti attribuiti ai regimi marxisti siano solo una fola imperialista. La costruzione del reale e la forzatura dell'esistente - che diventa una camicia di forza per tutti gli altri - è infatti il più sofisticato prodotto della sinistra mondiale, di un Pd planetario. La tradizione intellettuale che si rifà a Marx crea la realtà e a noi non resta che osservare il tutto fra un po' di fastidio e tanta ammirazione.