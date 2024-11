Il blitz ambientalista intralcia le celebrazioni del 4 novembre a Torino. "Un gesto ignobile"

Attivisti di Extinction Rebellion arrampicati sulle impalcature di Palazzo Madama a Torino il 4 novembre

Ascolta ora 00:00 00:00

La cerimonia del 4 novembre di Torino è stata disturbata da alcuni attivisti di Extinction Rebellion, che nei comunicati si vantano di aver "occupato Palazzo Madama" nel capoluogo piemontese. " Onorano guerra, distruggono terre ", si leggeva nello striscione srotolato sull'impalcatura. Erano in tutto quattro gli attivisti che prima dell'inizio della commemorazione si sono arrampicati, con tanto di giubbetti rifrangenti e caschi, sulle impalcatura che cinturano il palazzo storico, in questo periodo oggetto di restauro.

L'intera cerimonia è stata disturbata dagli attivisti, che controllati a vista dalle forze dell'ordine hanno suonato in modo sincopato dei tamburi per tutta la durata, prima di gridare i soliti slogan. " A Torino purtroppo succede anche questo. Capita che l'alza bandiera del 4 novembre, Festa Nazionale delle Forze Armate in Piazza Castello, venga bloccato e ritardato per colpa di quattro antagonisti appesi come dei salami su un'impalcatura. Questa è la conferma che esiste ormai un’innegabile emergenza antagonismo nella città di Torino ", ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone.

" Questi gruppi estremistici si sentono evidentemente le spalle coperte da una certa parte politica, si sentono legittimati e quindi osano sempre di più. È davvero un peccato, oltre che un fatto inaccettabile, che a farne le spese sia un momento istituzionale dedicato alle Forze Armate, alla Vittoria della Prima Guerra Mondiale e a tutti i caduti morti per la Patria ", ha proseguito. Noi, ha detto in chiusura della sua nota, " siamo comunque qui per celebrarlo, ma riteniamo che nessuno possa più chiudere gli occhi su quello che sta avvenendo nella nostra città ".

un gesto ignobile: oggi si onora il ricordo di tutti quei soldati che hanno sacrificato la propria vita per la Patria, contribuendo in modo indelebile a creare e difendere l'Italia per come la conosciamo, ovvero unita, solida, democratica e, soprattutto, libera

Una posizione simile è stata assunta da, vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte, che ha definito il blitz come "".