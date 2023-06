Forza Italia, Tajani verso la presidenza pro-tempore

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, prende forma in Forza Italia l'ipotesi che Antonio Tajani, attuale coordinatore nazionale del partito, possa assumere l'incarico di presidente pro-tempore in attea di nuovi sviluppi. Come spiegano fonti qualificate del partito, la scelta del vicepremier " non è contestabile " in quanto più alto in grado nominato da Berlusconi, e in questo momento in Forza Italia serve " continuità ".

Le decisioni verranno comunicate nel corso di una conferenza stampa che è stata programmata per domani alle 12, durante la quale verranno indicati i prossimi passi del partito per la sua riorganizzazione, necessaria a seguito della scomparsa del fondatore di Forza Italia. L'incontro con la stampa avrà luogo presso la sede storica del partito a piazza San Lorenzo in Lucina. Con il coordinatore nazionale ci saranno i capigruppo di Senato e Camera Licia Ronzulli e Paolo Barelli e il capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello.