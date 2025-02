Apre il bando della Regione per orti collettivi e didattici

Ascolta ora 00:00 00:00

Una Lombardia sempre più bio e sostenibile, è uno degli obiettivi del bando «Orti di Lombardia» che aprirà lunedì (www.ersaf.lombardia.it). L'iniziativa, lanciata dalla Regione, mira a sostenere la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi, strumenti fondamentali per diffondere la cultura del verde, sensibilizzare i cittadini sull'importanza di un'alimentazione sana e favorire la riqualificazione di aree abbandonate. «Investire negli orti - dichiara l'assessore lombardo all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi - significa investire nelle nostre comunità, nei giovani e nella sostenibilità ambientale».

Il bando, finanziato con uno stanziamento complessivo di 150mila euro, è rivolto a Comuni, istituti scolastici e enti gestori di aree protette. Saranno ammesse anche proposte per la creazione di orti didattici destinati alla formazione degli studenti su pratiche ambientali sostenibili e sull'educazione agroalimentare, orti urbani per il recupero di aree dismesse. Cittadini interessati all'autoproduzione potranno fare domanda per l'assegnazione di piccoli appezzamenti, così associazioni e cooperative con finalità sociali potranno presentare domanda per l'assegnazione di orti collettivi per favorire la condivisione delle conoscenze e l'accesso a prodotti sani.

Particolare attenzione sarà riservata ai progetti che integrano pratiche di agricoltura sostenibile ovvero sistemi di raccolta delle acque piovane o irrigazione a

goccia, riciclo dei rifiuti attraverso tecniche di compostaggio e tutela della fertilità del suolo in linea con i principi dell'agricoltura biologica. I progetti potranno inoltre prevedere attività formative e informative.