Ascensore al Colosseo: ecco chi c’è dietro l’opera

Da oggi il Colosseo sarà davvero accessibile per tutti. Senza stravolgere l'iconica architettura tutelata come patrimonio dell'Umanità, simbolo dell'Italia nel mondo, è stato realizzato un ascensore che permetterà anche ai portatori di disabilità di raggiungere le parti superiori dell'arena romana. Sarà operativo da giugno e permetterà raggiungere i livelli più elevati della cavea, in particolare la galleria posta tra il II e III ordine, per godere appieno della bellezza del monumento più famoso al mondo. L'ascensore nasce dalla sinergia tra il PArCo e l'Orchestra Italiana del Cinema, protagonista nel 2018 di un evento finalizzato alla eradicazione della poliomelite nel mondo. Sin dalla sua istituzione il Parco archeologico del Colosseo ha inserito nella sua mission il tema dell'accessibilità fisica, culturale e cognitiva, adoperandosi per accogliere tutto il pubblico con adeguati sussidi alla visita (segnaletica, mappe tattili, guide easy to read) e ovviamente con percorsi in grado di superare i dislivelli.

L'incredibile opera di ingegneria è stata realizzata da Metal Working per le strutture metalliche, dalla società bolognese Ahrcos per le opere edili e Maspero Elevatori per la realizzazione della cabina dell'ascensore. Senza nessuna di queste realtà si sarebbe forse potuti arrivare al risultato. Eppure, una di queste ha rischiato di non poterci essere, perché Ahrcos è stata tra le aziende colpite dalle interdettive antimafia da parte della magistratura emiliana.