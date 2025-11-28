Atreju, Conte "sorpassa" Schlein e rilancia: "Io pronto al duello con Meloni"

Atreju tiene ancora banco nel dibattito politico. Infatti, dopo che Elly Schlein ha sfidato Meloni al faccia a faccia e la premier ha risposto in modo affermativo ma invitando al confronto anche Conte "perché non so chi sia dei due il candidato a Palazzo Chigi" era arrivato il no della leader dem. Sembrava tutto tramontato, invece il leader dei 5 stelle stamattina ha ribadito la sua disponibilità a dibattere con il capo del governo anche da solo.

Infatti, come riporta Open, Conte in un’intervista a Luca Telese durante gli Stati generali della ripartenza ha dichiarato: "Io sono pronto al confronto, avevo già dato questa disponibilità, ero disponibile anche a un dialogo a tre. Se Schlein ha preferito ritirarsi vista la mia presenza a me dispiace, abbiamo fatto molte sfide anche insieme, anche alla manovra abbiamo fatto emendamenti anche insieme, potevamo, veramente incalzare Giorgia Meloni".

"Mi dispiace che Meloni abbia rifiutato di fare il confronto con me, tanto più che l'anno scorso, prima delle Europee, aveva accettato di farlo. Mi viene da chiedere che cosa sia cambiato, forse oggi faccio più paura visti i risultati elettorali", ha attaccato ieri la segretaria dem.