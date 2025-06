“Un attacco terroristico all’Iran”. Il delirio di Fratoianni contro Israele

Ascolta ora 00:00 00:00

Nicola Fratoianni è stato ospite di Repubblica delle Idee in piazza Maggiore a Bologna. Dal palco ha affrontato l'attualità più stretta, che comprende anche la recente escalation tra Israele e l'Iran. Lo Stato ebraico ha sferrato il suo attacco contro gli obiettivi nucleari della Repubblica islamica ma per l'esponente di Avs è stato un attacco " unilaterale e terroristico di Israele all'Iran. Non c'entra nulla il mio giudizio sulla teocrazia iraniana. Non c'è niente che non dico mi avvicini, ma neanche mi metta lontanamente in contatto con quel regime ".

Ma, perché c'è sempre un "ma" in questi casi, " vi pare possibile che uno Stato si sveglia la mattina e comincia a bombardarmi un altro che doveva il domani riprendere il round dei negoziati sul nucleare. Domani. Scatena una guerra fuori da ogni norma del diritto internazionale. Il nostro governo cominci da una parola. 'Condanniamo l'attacco unilaterale all'Iran. Si fermi l'escalation' ". Pre Fratoianni " ci vuole una parola chiara perché se il diritto internazionale può essere calpestato, travolto, messo sotto le scarpe ogni giorno da chi esercita la legge del più forte, allora il mondo è un mondo destinato alla tragedia. Se la legge del più forte è l'unica legge, allora non c'è più un riparo per nessuno ".