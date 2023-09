"Auguri di una vita meravigliosa, fragolina". Meloni festeggia il compleanno della figlia

Giorgia Meloni ha dimostrato in varie occasioni, in quest'ultimo anno, di riuscire a coniugare perfettamente il ruolo di madre con quello di presidente del Consiglio. Un compito non facile, soprattutto vista la mole di lavoro e di problemi che quotidianamente è chiamata a risolvere nel suo ruolo.

Giorgia Meloni, primo premier donna e madre, ha incastrato ogni suo impegno in modo tale da non far pesare troppo a sua figlia il suo lavoro e non ha diviso la sua vita in compartimenti stagni, lasciando che una parte e l'altra si incontrassero quando possibile. Oggi, il premier è stata in mattinata a Lampedusa con Ursula von der Leyen per dimostrare all'Europa la necessità di un intervento urgente comune, per far capire che l'Italia da sola non può sostenere flussi di tale portata. Missione compiuta per Meloni, che subito dopo la conferenza è tornata a Roma per far fronte a un'altra missione: festeggiare il compleanno di sua figlia Ginevra.

La piccola di casa, avuta con Andrea Giambruno, ha compiuto ieri 7 anni e nonostante tutti gli impegni, il premier è riuscito a trovare anche il tempo da dedicare a lei, priorità assoluta nella sua vita, come ha dichiarato in diverse occasioni. Commosso e pieno d'amore il messaggio che la stessa Meloni ha lasciato sui social dedicato a sua figlia. " Hai scelto come tema della tua festa di compleanno Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel tuo cammino, Gì, come in quello di ognuno, ci saranno giorni belli e giorni difficili. Vittorie e sconfitte, lacrime, risate, emozioni, paure. Ma ricorda che il mondo, e la vita, sono pieni di meraviglie per chi sa guardare oltre l'apparenza ", scrive il presidente del Consiglio in versione mamma.