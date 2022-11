Un "auto-condono" sulle restituzioni: l'ultima trovata dei 5 Stelle

Tra piroette e trovate strampalate, il Movimento 5 Stelle negli ultimi anni ci ha abituati a delle genialate fantasmagoriche. L'ultima idea che sta circolando nella galassia gialla sarebbe una sorta di "auto-condono" sul piano delle restituzioni, che specialmente di recente ha rappresentato un tasto dolente. I vertici grillini starebbero prendendo in considerazione la possibilità di "scontare" dell'80% la restituzione dell'assegno di fine mandato.

L'ipotesi "auto-condono"

A dare conto dell'opzione sul tavolo è l'Adnkronos, secondo cui ai piani alti del M5S si starebbe ragionando su uno sconto " corposo, ovvero chiedere indietro il 20% della liquidazione spettante agli uscenti ". È quanto fanno sapere autorevoli fonti del Movimento che, tra le altre cose, non hanno escluso che qualcuno nei prossimi giorni possa metterci la faccia pubblicamente e spiegare perché avrebbe l'intenzione di tenersi l'assegno di fine mandato in barba alle regole anti-casta.

Tra i 46 uscenti in diversi avrebbero " puntato i piedi, convinti di non dare indietro nemmeno un euro ". Dai conti dell'Adnkronos è emerso che si tratterebbe di poco più di 8mila euro per singola legislatura al posto di 44mila. E questo ovviamente potrebbe avere un impatto di non poco conto sul potenziale tesoretto che i 5 Stelle potrebbero usare, ad esempio, per rilanciare l'azione politica sui territori. " Si passerebbe, infatti, da circa 4 milioni di euro a meno di 400mila ", viene fatto notare.

L'odissea delle regole

Il codice etico del Movimento prevede che ciascun parlamentare italiano, europeo e consigliere regionale eletto dopo essersi presentato sotto il simbolo grillino debba " rinunciare ad ogni trattamento pensionistico privilegiato e all'assegno di fine mandato, a doppie indennità e a doppi rimborsi ". Ecco perché un'eventuale "sforbiciata" dovrebbe prima passare il vaglio del Comitato di garanzia di cui fanno parte Roberto Fico, Virginia Raggi e Laura Bottici.