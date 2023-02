"Avevano una Ferrari e hanno preso la Twingo". Renzi sferza il "nuovo" Pd

Matteo Renzi non le manda a dire al Partito democratico, impegnato in un tentativo di ricostruzione che, davanti agli attuali presupposti sembra pressoché impossibile. Il nuovo Pd che si sta delineando è un partito che guarda a un passato lontano e che non ha piena contezza di quale sia il futuro. Non ce l'ha nemmeno con i suoi candidati più giovani, che dovrebbero rappresentare le nuove generazioni di democratici ma sembrano provenire direttamente dagli anni Sessanta del Novecento. Un dettaglio che anche Matteo Renzi fa notare durante l'incontro al teatro Parenti di Milano con Letizia Moratti e Carlo Calenda a una settimana dalle elezioni regionali in Lombardia.

" A sinistra, nel congresso del Pd, cito testuale, Goffredo Bettini ha detto: 'Dobbiamo recuperare la scintilla della Rivoluzione d'ottobre'. La più giovane deputata ha detto che dobbiamo recuperare la figura di Lenin. E spiegando perché entrano nel Pd che noi abbiamo abbandonato, Speranza ha detto: 'Dobbiamo abbattere il neoliberismo' ", ha fatto notare Matteo Renzi, mettendo in evidenza una conclamata incapacità di guardare al futuro, rimanendo attaccati a qualcosa che ormai non esiste più, chiuso nei cassetti del passato. E, infatti, il senatore ha aggiunto: " Avevano noi due che parlavamo di industria 4.0 e di lavoro, hanno scelto la Rivoluzione d'ottobre e poi hanno fatto entrare Giarrusso e Di Maio. Per dirla con la filosofia contemporanea, avevano una Ferrari e hanno preso una Twingo. Questo è il Pd di oggi ".