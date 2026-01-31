Avs era in piazza con i violenti di Askatasuna. Centrodestra attacca: "È terrorismo rosso"

" Noi siamo qua per dire che il governo non avrà lo scalpo di Torino e penso che in qualche modo questo è anche un segnale, che Torino non vuole essere Minneapolis e nessuno vuole, diciamo, stare in questa idea sovranista e trumpiana di come si piegano le democrazie, e quindi noi siamo qua anche per questo ". Queste le parole di Marco Grimaldi, deputato di Avs, poco prima che la frangia violenta del corteo per Askatasuna, non composta da infiltrati ma parte integrante della manifestazione che ha sfilato per e vie di Torino, andasse all'assalto degli agenti. Era ovvio e prevedibile che sarebbe finita con lo scontro, il centro sociale e i suoi sodali lo avevano preannunciato da tempo, ma nonostante questo Avs, unica forza politica parlamentare, ha scelto comunque di essere in piazza.

" Askatasuna è parte di questa città, l'ha arricchita così come ha arricchita Vanchiglia e questa è l'idea più simile al bene comune che intendo, cioè l'idea che in qualche modo un centro sociale non è solo il suo collettivo politico, è un pezzo di società. Noi siamo qua, non abbiamo le stesse pratiche di Askatasuna, spesso, diciamo, abbiamo anche discusso in questi anni ", ha messo le mani avanti Grimaldi, che però era lì in piazza insieme a chi la violenza la usa come pratica di dissenso contro un corpo dello Stato. " Pensiamo che con ogni spazio che viene meno in questa società, la democrazia arretra, diventa più fragile e non serve, diciamo, a quello che invece è il futuro delle nostre città ", è la conclusione di Grimaldi, che era presente anche in altre manifestazioni del centro sociale.

" Quanto accaduto oggi con l’ennesimo, pesantissimo, assalto alla polizia da parte dei violenti di Askatasuna è intollerabile e deve essere chiamato col suo nome: terrorismo rosso. Non sono manifestanti, sono professionisti della violenza, agitatori che vogliono il ritorno alla lotta armata e che meritano solo il carcere, non la tolleranza di cui godono da troppo tempo. È gravissimo che esponenti di sinistra, tra cui rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra abbiano partecipato al corteo ", ha dichiarato Silvia Sardone, vicesegretario della Lega. " La coalizione di centro sinistra ha un problema di estremismo di cui è prigioniera. A dare l’adesione non è solo qualche personaggio locale ma addirittura un parlamentare che sceglie la strada di andare oltre la legittima manifestazione delle sue idee e si spinge all’adesione ad un corteo che sta costringendo l’impegno di migliaia di agenti delle forze dell’ordine proprio per la pericolosità che si insinua nell’organizzazione ", ha aggiunto Augusta Montaruli, vicecapogruppo di FdI alla Camera.