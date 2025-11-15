Avs e la foto fatta con l'AI per le elezioni in Campania. Polemica sui social

La guerra senza esclusione di colpi in vista delle Regionali in Campania lacera i partiti di centrosinistra, e a riprova del clima di tensione tra le parti in competizione per concorrere alla poltrona di governatore c'è un episodio che nelle scorse ore ha fatto il giro del web, provocando un'ondata di polemiche.

Come dimostrato chiaramente con un contributo fotografico dalla lista "Campania Popolare", infatti, Alleanza Verdi Sinistra (Avs) ha ritoccato una fotografia per far comparire anche la propria bandiera al centro di una manifestazione del 2018, anno, peraltro, in cui il partito non era ancora neppure stato fondato. Ovviamente l'immagine ritoccata con l'intelligenza artificiale per ben figurare in campagna elettorale è diventata virale, scatenando soprattutto le rimostranze di quanti avevano preso parte a quell'evento avvenuto ben 4 anni prima del 2 luglio 2022, quando AVS viene ufficialmente istituita.

"Ma vi sembra normale? Avs usa l'AI per mettere la sua bandiera in testa a cortei in cui non c'era!" , denuncia sulla propria pagina Facebook Campania Popolare. "Guardate questa foto prima e dopo il ritocco: cosa notate? Sì, Avs ha aggiunto con l'intelligenza artificiale la sua bandiera nello spot per le Regionali in Campania per raccontare sotto elezioni di essere stata in prima fila ai cortei di "Stop Biocidio". Davvero siamo al ridicolo..." , si legge ancora nel post.

"Peraltro questo corteo si svolgeva nel 2018, ben 4 anni prima della fondazione di Avs" , puntualizza la compagine politica capana, "ed era organizzato da un movimento che non ha mai voluto avere una collocazione partitica e ha sempre fatto vanto della sua indipendenza" . A rendere ancora più ridicola la vicenda, sottolineano ancora gli autori del post, il fatto che quella manifestazione fosse contro Vincenzo De Luca, allora sostenuto dal centrosinistra, "il De Luca dell'inceneritore e delle ecoballe!".

"Quando si dice 'mettere la bandierina' sulle lotte degli altri... Avs l'ha presa proprio alla lettera!" , ironizza il messaggio verso la conclusione, insinuando il dubbio tra gli elettori di centrosinistra circa la bontà delle intenzioni di AVS in caso di vittoria alle Regionali del proprio candidato Roberto Fico.

"Se un partito non si fa scrupoli a ingannare così in campagna elettorale, cosa si può aspettare che faccia dopo? Se strumentalizza così i movimenti, come pensate li tratterà? Se si allea con chi diceva di combattere, come pensate potrà tenere fede ai patti?"

, domanda polemicamente il post in chiiusura".