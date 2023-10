"Avvoltoio". Zan insulta Salvini sulla tragedia di Mestre

La tragedia del bus precipitato a Mestre che ha causato la morte di oltre venti persone ha emotivamente colpito tutti quanti. Le ricostruzioni della dinamica con la quale è avvenuto l'incidente sono in corso ancora in queste ore e, in questo senso, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, Mauro Luongo, che era intervenuto sul posto della strage, ha affermato che " l'estrazione delle persone è stata complicata " in quanto " le batterie del pullman elettrico hanno preso fuoco con l'impatto ". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha preso spunto da questa drammatica testimonianza per dichiarare questa mattina che " in un momento in cui qualcuno dice tutto elettrico, forse uno spunto di riflessione si deve fare ". Una frase molto semplice, che naturalmente si può condividere oppure no, ma che subito ha scatenato la reazione fortissima di un pezzo le opposizioni.

Sotto questo punto di vista, la dichiarazione sicuramente più aggressiva - in risposta all'affermazione del leader della Lega - è stata pronunciata da Alessandro Zan. Il deputato del Partito Democratico, nel giorno in cui compie cinquant'anni di età, decide di dedicare un post su X (ex Twitter) per replicare molto duramente alle parole di Salvini riguarda ai mezzi elettrici. " Sono sbigottito dalle parole di Salvini - dice Zan -. Speculare sui 21 morti di Mestre per riesumare la sua battaglia contro l'elettrico è indecente e crudele, negando senza elementi cause legate alle manutenzioni delle infrastrutture di cui peraltro è ministro. Un avvoltoio, non un ministro ".

Ovviamente saranno i tecnici a stabilire quali sono state le cause del terribile incidente mortale a Mestre. Resta tuttavia al momento agli atti quello che è stato recentemente riferito dal procuratore del comune veneziano, Bruno Cherchi, il quale ha confermato le parole del vigile del fuoco Luongo, aggiungendo che " non risultano particolari fiamme o un incendio in senso tecnico del bus precipitato, ma che c'è stata una fuoriuscita di gas dalle batterie di litio su cui stiamo facendo accertamenti ".

Alessandro Zan ha quindi pensato bene - anche nel giorno del proprio compleanno - di attaccare strumentalmente il ministro Salvini. che si era limitato a esprimere un messaggio di puro buon senso, senza per questo volere necessariamente imporre la cancellazione dall'oggi al domani di tutti i mezzi elettrici di trasporto ma, con tutta probabilità, capire quali possono essere le eventuali soluzioni per cercare il più possibile evitare tragedie del genere in futuro. Ma gli ultrà delle auto green sono già partiti all'attacco in maniera insensata. Come Angelo Bonelli, leader dei Verdi, che ha etichettato il parere del vicepresidente del Consiglio come "aberrante".