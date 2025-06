Ballottaggi, a Taranto in vantaggio il centrosinistra e a Matera il centrodestra

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo referendum: domenica e lunedi si è votato in diversi comuni anche per i ballottaggi delle elezioni amministrative. In particolare, tra le città più grandi, sono andate al voto Taranto, Matera. Previste le elezioni amministrative del primo turno anche a Nuoro. Ci sono poi numerosi comuni che sono stati chiamati a decidere per il rinnovo del proprio consiglio comunale: Cernusco sul Naviglio (Milano), Saronno (Varese), Fiano Romano (Roma), Massafra (Taranto), Triggiano (Bari), Orta Nova (Foggia), Volla (Napoli), Sant'Elpidio a Mare (Fermo) e Ortona (Chieti), e Lamezia Terme (Catanzaro). Il dato di affluenza più basso è stato registrato a Goni, dove l'affluenza si è fermata alle 23 di ieri allo 0,77 per cento.

Dopo lo spoglio delle schede dei referendum è iniziato quello delle amministrative. A Taranto il candidato del centrosinistra Piero Bitetti è in testa nel ballottaggio delle comunali con il 57,26% mentre Francesco Tacente, candidato delle civiche di centro, sostenuto già al primo turno da una lista civica espressione della Lega e al secondo da Fratelli d'Italia e Forza Italia, con l'apparentamento ufficiale, è al 37,39%.

Si tratta di risultati parziali come quelli di Matera, dove le prime indicazioni sullo scrutinio danno in evidente vantaggio il candidato del centrodestrasu(centrosinistra).

