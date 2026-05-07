“Bene Rocca su attenzione agli enti locali”. Il plauso di Forza Italia

Soddisfazione del centrodestra per la firma da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per la dichiarazione di stato di calamità per il Borgo di Isola Farnese.

Stefano Peschiaroli, capogruppo di Forza Italia nel Municipio XV a Roma, ha parlato di “un atto importante e atteso” che permetterà di “attivare tutte le misure previste per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi di gennaio e febbraio”, compresa la frana che ha isolato il Borgo di Isola Farnese. È fondamentale - aggiunge - che, tra gli interventi conseguenti, sia prevista attraverso la Presidenza del Consiglio anche l'adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la riparazione dei danni ed il ritorno alle normali condizioni di vita”, ha concluso Pescaroli.

Anche il forzista Giuseppe Cangemi, vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, parla di “passaggio fondamentale e atteso per garantire risposte rapide e concrete ai territori colpiti dagli eventi eccezionali dei mesi scorsi” e ringrazia l'assessore alle Politiche Abitative, Pasquale Ciacciarelli per il lavoro svolto. Per Cangemi, si tratta di “un atto che conferma, ancora una volta, l'attenzione costante del governatore verso i cittadini di Roma e del Lazio e la sua vicinanza agli enti locali impegnati in prima linea". E ancora: “Grazie alla dichiarazione dello stato di calamità, - spiega Cangemi - anche questo territorio rientrerà nelle misure previste, con interventi urgenti e necessari per ripristinare la viabilità, mettere in sicurezza l'area e riportare la comunità alle normali condizioni di vita”. Secondo l’azzurro Cangemi “è indispensabile che vengano garantite risorse adeguate per restituire al borgo la piena funzionalità ".

Poi conclude: “Ora si apre la fase operativa: il provvedimento consentira' di attivare con tempestività gli strumenti necessari per affrontare i danni subiti e ristabilire condizioni di sicurezza e normalità. I Comuni e i municipi più colpiti devono poter contare su misure straordinarie, affinché le comunità coinvolte non restino sole e possano tornare quanto prima alla quotidianità”.