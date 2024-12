Grillo parla dal carro funebre: "Il M5S è morto, fatevi il vostro simbolo"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima volta nella quale era comparso in video era stato lo scorso 26 ottobre: vigilia immediata delle elezioni regionali perse dalla coalizione di centrosinistra (alle quali aveva poi scelto di non andare a votare) e due giorni dopo l'annuncio di Giuseppe Conte di non volergli rinnovare il contratto di consulente da 300mila euro. Se quaranta giorni fa Beppe Grillo aveva sancito la morte del Movimento 5 Stelle e invitava il "mago di Oz" a fondarsi un partito tutto suo, questa mattina - puntualissimo alle ore 11.03, come da scaletta partorita, e sempre dalla sua villa a Sant'Ilario - ha ufficialmente dichiarato guerra aperta contro l'ex presidente del Consiglio: " I valori del M5s sono scomparsi e sono stati traditi in questi tre anni ", ovvero da quando Conte è leader del partito. " Tutti i miei tantissimi progetti sono sempre stati inascoltati " e " non hanno mai avuto risposta ", perché il suo avversario interno " non si faceva mai trovare ", denuncia Grillo.

Nel video il comico genovese si è presentato alla guida di un carro funebre, introdotto in sottofondo dall'Inno alla gioia di Beethoven, e attacca i contiani: " Siete diventati un partito di gente che non riconosco più e segue un Oz che non si fa mai trovare ". Non solo, ma loro hanno " già deciso e io ho già perso ". Lui, da garante avrebbe " solo chiesto un controllo sulle cose ". Grillo respinge l'accusa di essere un " padre-padrone " e " sopra-elevato " e, a sua volta, sostiene che Conte soffre di una " sindrome ripetitiva compulsiva di proiezione a specchio " in quanto " butta sugli altri quello che vorrebbe essere lui o quello che è già lui ". Un discorso dai contenuti durissimi, nonostante il titolo del post su Facebook fosse: " Sono ottimista in vista delle votazioni del 5 dicembre ". Tuttavia per l'attore ligure - che pure non invita esplicitamente all'astensione nella ripetizione del voto da giovedì a domenica - non può essere accettabile che il M5s sia passato " dal 25% a meno della metà dei voti " ed è per questo motivo che il Movimento 5 Stelle è " stra-morto ", anche se " compostabile ".

Ed è proprio su quest'ultimo punto che Grillo fa pensare che è in procinto di pensare a un nuovo progetto politico distinto da Conte. L'invito è chiaro: " Fatevi un altro simbolo e andate avanti ", tanto " io ho un'idea, ve la svelerò dopo, ma non finisce qui ", perché questo Movimento " avrà un altro decorso e meraviglioso, che ci siate voi o no ". Il tutto contornato da ulteriori attacchi contro Giuseppi: " Ha organizzato una votazione " alla quale ha partecipato " meno della metà degli iscritti ", con venti domande " per coprirne tre, ovvero mandare via da me, fare più di due mandati e il ruolo del presidente ". Il funerale prosegue con altre tirate anti-contiane: " Ha disintegrato il Movimento nella sua identità ". E il culmine di questo disastro è rappresentato dalle elezioni europee dove, in campagna elettorale, " ha mandato decine di cassette con un'ora e quaranta di monologo in tutti i cinema d'Italia ", per poi trasformarsi in un " partitino progressista con giochetti che non faceva neanche la Dc 20 anni fa ".

Nel mirino, infatti, finisce anche (senza nominarlo), che starebbe andando verso la candidatura a governatore della Campania, utilizzata come pedina di scambio per la Liguria e l'Emilia-Romagna. A questo punto, l'annuncio della nascita dipotrebbe arrivare veramente molto presto.