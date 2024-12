"Ho un messaggio delicato da annunciare". Grillo pronto alla resa dei conti

Ascolta ora 00:00 00:00

Post criptico quello pubblicato su X da Beppe Grillo, che lancia un appuntamento per domani - martedì 3 dicembre - a tutti i suoi follower: " Domani, martedì alle 11.03, collegatevi sul mio Blog, sul mio canale Youtube e sulla mia Pagina Facebook. Ho un delicato messaggio da annunciare ", scrive sull'ex Twitter il garante del Movimento 5 Stelle postando una fotografia che lo ritrae assieme all'altro co-fondatore della comunità grillina, Gianroberto Casaleggio, scomparso nell'aprile 2016. E, di certo, non può passare inosservato il timing di questa comunicazione: ovvero due giorni prima l'inizio della nuova votazione sulla cancellazione del suo ruolo politico all'interno del M5s, il cui esito si avrà domenica 8 dopo le ore 22.

Ma che cosa potrà dire domani mattina Grillo? Le indiscrezioni che sono emerse nelle ultimissime ore parlerebbero abbastanza chiaramente: il comico genovese ha deciso che la guerra con Giuseppe Conte non si concluderà con la ripetizione del voto all'Assemblea Costituente nella seconda metà di questa settimana. Anzi, sarà destinata a proseguire contro chi " ha dimenticato di aver avuto un ruolo grazie al nome e al lavoro di Beppe ". E il piano parte da un elemento ben preciso: " Adesso mi riprendo il simbolo ", spiega oggi il Corriere della Sera. Perché nella manleva ci sarebbe scritto nero su bianco che la proprietà del logo è dell'Associazione di Genova. Ovvero la sua.

Il ragionamento che starebbe dietro all'azione dell'attore ligure è che le cause giudiziarie intentate nei suoi confronti ormai sarebbero poche e quindi adesso potrebbe rinunciare anche abbastanza tranquillamente alla "manleva", ovvero all'obbligo di sollevare altre persone dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale. La decisione del garante del Movimento arriva dopo la presa di posizione di Marco Travaglio, che lo ha mandato letteralmente " affanculo " sul Fatto Quotidiano per via la sua guerra a Conte e aggiungendo, nell'ultima puntata di "Accordi e disaccordi" sul Nove, che Grillo " ha rotto i coglioni ".

Ecco perché i grillini della primissima ora molti vicini a Grillo ora gli chiedono ardentemente di " interrompere questa strategia gandhiana " perché non pagherebbe. Del resto questi stessi fedelissimi si aspettavano un intervento per spiegare la ripetizione del voto; e ora il video annunciato. " A noi il concetto è chiaro, ma i contiani stanno strumentalizzando la vicenda ", sostengono i suoi. I quali poi precisano: " Beppe ha dato tutto per il Movimento: tempo, denaro, carriera. Ora rivendica solo dei suoi diritti ". Quindi chi lo vuole mandare a quel paese " ha fatto crollare il M5S.

Ora basta, Grillo ha stancato. Bisogna saper perdere

Altro che diritto all'estinzione evocato da Grillo: a seguire certa gente". Dal canto loro, nel frattempo, i fan di Conte dicono che è finita: "".