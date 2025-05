Beppe Grillo pronto a tornare in tv? Ecco cosa ha in mente

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva lasciato intendere che non si sarebbe piegato al nuovo corso di Giuseppe Conte e che avrebbe fatto di tutto per riprendere in mano la propria creatura, ma da mesi tutto tace e di Beppe Grillo non c'è ombra. Sta lavorando sotto traccia oppure ormai si è rassegnato? Sta affilando le armi per una lunga battaglia legale o ha deciso di accettare l'idea di farsi da parte? Insomma, che fine ha fatto il comico genovese? Una domanda che si pongono in molti, non solo i delusi dal Movimento 5 Stelle ma anche gli attuali elettori. Tra la sfida a Conte e l'uscita di scena c'è però una terza via: il ritorno il televisione dopo aver accarezzato l'idea di riprendersi il simbolo del partito per poi mettere la politica nel congelatore.

L'ipotesi è stata lanciata dal Corriere della Sera, secondo cui Grillo starebbe lavorando a un possibile docufilm. Un prodotto in cui potrebbe dilettarsi al meglio nel recitare su un palco tra i suoi storici cavalli di battaglia e i risvolti personali. Stando a quanto riferito da alcune voci al quotidiano, il progetto addirittura sarebbe già avviato. Tanto che lo showman starebbe riservando passione e attenzione al possibile ritorno in tv.

" Beppe si è isolato, ha scelto questa strada, ma è e resta inarrestabile. Quando è il momento si farà sentire e dirà ciò che deve ", fa sapere chi conosce bene Grillo. A questo punto la domanda sorge spontanea: si tratterebbe di un docufilm da trasmettere sulle piattaforme online (ad esempio su Netflix o Prime Video) o potrebbe sbarcare in un'importante rete televisiva? Se la Rai sembra un'opzione remota (sarebbe clamoroso, ma con Beppe tutto è possibile), una strada potrebbe portare magari al Nove? Non va dimenticato che il comico a novembre 2023 aveva scelto proprio Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, per tornare sullo schermo dopo circa 10 anni di assenza.

Suggestioni, certo, ma quando Grillo è determinato a prendersi i riflettori non va scartata alcuna ipotesi e vanno valutate tutte le vie.

Specialmente dopo lo smacco di Conte, con la controffensiva a suon di carte bollate che sembra essersi arenata, c'è da aspettarsi un gran finale da vero uomo di spettacolo. Ci ha abituato a tutto, ma forse non siamo ancora pronti a una discesa in campo e a quella che potrebbe essere l'ultima comparsata prima di ritirarsi definitivamente dalle scene.