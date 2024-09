"Ci penseranno gli avvocati". Conte prepara la guerra (via Pec) a Grillo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'entità politica nata sul " Vaffa " e con il pallino della " base " del popolo ora si fronteggia con lo spettro di una scissione a suon di tecnicismi. È la guerra delle carte bollate nel Movimento 5 Stelle, che sta vivendo l'ennesima fase turbolenta nonostante la missione della Costituente fosse quella di compattarsi per trovare un nuovo slancio. Eppure tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo tira aria da resa dei conti, ben oltre quei botta e risposta a distanza che infuocarono l'estate del 2021. La rottura venne scongiurata dopo una lunga mediazione, ma ora l'ex presidente del Consiglio tira in ballo gli avvocati. Così una nuova pace tra i due si allontana, mentre prende campo una battaglia via Pec.

Conte sfida (ancora) Grillo

La pazienza del leader 5S è finita ormai da un po': gli attacchi del comico genovese vengono visti come un bastone tra le ruote, come un'azione di disturbo per ostacolare l'Assemblea. " A lui ci penseranno gli avvocati, io mi occupo di politica ", è stato l'avvertimento lanciato da Conte in un colloquio con Il Foglio. Le vie legali non sembrano spaventarlo. D'altronde la sensazione è che una "guerra epistolare" sia ormai inevitabile, anche per vedere chi riuscirà a spuntarla sulla questione del simbolo.

Comunque il fu avvocato del popolo ha invitato Grillo a finirla con la spettacolarizzazione di una discussione animata che sta restituendo (per l'ennesima volta) l'immagina di un Movimento 5 Stelle dilaniato non solo tra le mini-correnti interne, ma anche - e soprattutto - tra i due principali esponenti: " Finiamola qua con questa pantomima ". Da qui la nuova uscita al veleno: " Se ha altro da dire o da scrivere parlasse con gli avvocati. Cosa ha in testa Beppe? Sinceramente non lo so, ed è difficile stare nella sua testa, in questa fase, per quanto io lo conosca e anche bene ". E non ha fatto mancare una bordata anche verso i fedelissimi che affiancano il garante: chi lo consiglia lo fa " male distribuendo polpette avvelenate alla stampa, è un segno di debolezza ".

La bordata sulla scissione

Conte ha alternato rabbia e malizia. Ad esempio evocando la deriva politica di Luigi Di Maio dopo la fuga dal M5S per dare vita al progetto (del tutto fallimentare) di Impegno civico. " Ve lo ricordate? ", si è chiesto sornione il presidente dei 5 Stelle. Un interrogativo al sapore di monito: chi imbocca la strada della rottura rischia di schiantarsi contro il palo. Dunque non conviene sfilarsi. Una domanda che, in maniera implicita, è stata avanzata per sferzare Grillo.

Con il passare delle ore si irrobustiscono i sospetti di una sponda tra il comico e Virginia Raggi. L'ex sindaco di Roma non vede affatto di buon occhio l'impellente necessità di ammucchiarsi nel campo largo: è ancorata ai principi storici del M5S, intransigente, radicale. Insomma, fa parte della vecchia guardia che storce il naso di fronte alla nuova direzione.

Quanto seguito ha Virginia?

E Conte ha fatto ricorso alla retorica anche sul presunto asse Grillo-Raggi: "". Il garante ironizza dando un consiglio per il prossimo simbolo: Movimento 5 Pec. Conte si diverte a lanciare frecciatine e tira in ballo gli avvocati. Il romanzo epistolare è solo alle prime battute.