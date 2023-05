Berlusconi torna a casa: dimesso dopo 44 giorni di ricovero al San Raffaele

È giunta al capolinea l'esperienza di Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano. Le dimissioni del Cavaliere sono avvenute poco dopo le 13. Il leader di Forza Italia si trovava ricoverato dallo scorso 5 aprile per un'infezione polmonare in conseguenza di una forma di leucemia cronica per la quale è in cura da diverso tempo. Uscendo dai cancelli, ha salutato con la mano attraverso i finestrini dell'automobile tutti presenti che lo attendevano all'esterno.

Complessivamente, sono quindi 45 i giorni trascorsi dal Cavaliere nella struttura sanitaria alle porte di Milano, dove è rimasto costantemente sotto lo sguardo vigile di Marta Fascina. I figli dell'ex premier si sono alternati quotidianamente per portare il loro saluto e vicinanza al padre, così come gli amici di una vita dello stesso. Berlusconi ha trascorso i primi 12 giorni di ricovero in terapia intensiva, dalla quale poi è uscito per proseguire le terapia in regime di degenza ordinaria.

Nonostante le ovvie e comprensibili difficoltà legate a una condizione di ricovero, l'ex premier non ha mai smesso di lavorare, dettando costantemente la linea ai suoi uomini. " Il presidente Berlusconi, così come Tajani ha comunicato oggi a tutti i quadri e ai dirigenti di partito, dopo averli ringraziati per l'impegno profuso, ha invitato a predisporre sin da subito il programma e le liste per le elezioni europee, a potenziare le strutture territoriali e a intensificare il tesseramento ", si legge in una nota comunicata ieri da Forza Italia, in cui si evidenzia il costante impegno per gli azzurri del Cavaliere.