Bestemmie contro il Cav e insulti a Salvini: l'assalto rosso alle sedi FI-Lega

I democratici, o sedicenti tali, non sono in grado di vivere in una società in cui esistono idee diverse dalle loro. La società ideale per questi personaggi di matrice rossa è appiattita su un unico pensiero e chiunque abbia un orientamento diverso merita di essere insultato, offeso o minacciato. L'ultimo episodio è accaduto a Firenze, nella sede della Lega, che è stata presa d'assalto dai vandali che, armati di bombolette spray, hanno assaltato l'ingresso con scritte anche contro il segretario del partito, nonché vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Lo stesso trattamento è stato dedicato alla sede di Forza Italia, dove sono state vandalizzate le vetrate e non si esclude che dietro possa esserci la stessa mano. Nella sede degli azzurri sono comparse scritte contro Silvio Berlusconi.

" Leghisti fuori dai nostri quartieri ", si legge nella scritta lasciata davanti all'ingresso della Lega. Ancora più violenta quella contro Forza Italia: " È morto, Dio... ". Disegni offensivi sono stati effettuati su una foto di Matteo Salvini e con la bomboletta rossa si è provato a modificare la foto di Matteo Salvini, trasformandolo in un pagliaccio. " Vandalizzare la sede di un partito, insultare un morto e gioire per la sua scomparsa bestemmiando. Come si può serbare così tanto odio? Mi auguro ci sia una condanna trasversale per quanto accaduto a Firenze ", ha dichiarato Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e ministro degli Interni davanti alle foto che arrivano da Firenze.

" Solidarietà ai militanti di Forza Italia vittime di un gesto ignobile. Vicinanza anche agli amici della Lega per aver subito minacce all'ingresso della loro sede di partito a Firenze ", ha concluso Tajani, esprimendo solidarietà anche verso il partito di Matteo Salvini, preso di mira allo stesso modo. Anche Licia Ronzulli, presidente dei senatori azzurri, ha condannato l'accaduto: " L’odio e l’intolleranza continuano a non conoscere confini e non hanno rispetto neanche per la morte. Le scritte contro il presidente Berlusconi e contro il ministro Matteo Salvini lasciate all’ingresso delle sedi di Forza Italia e della Lega a Firenze, sono un vergognoso segnale del clima politico che stiamo vivendo ". Quindi, conclude: " A nome del gruppo dei senatori di Forza Italia, esprimiamo solidarietà al ministro Salvini, agli amici della Lega e ai nostri volontari, che quotidianamente e con passione lavorano per portare avanti l’attività del partito ".