"Blocco inaccettabile". Gli ecovandali si incollano sull'autostrada del Brennero

Ennesima azione degli attivisti di Ultima generazione, che questa mattina hanno arrecato grandi disagi sull'autostrada del Brennero, bloccando la circolazione all'altezza del ponte Europa, in Tirolo. Gli eco-vandali si sono seduti sulla carreggiata, rendendo impossibile il passaggio in direzione sud, ha dichiarato all'Apa un portavoce della polizia. " Abbiamo fermato la valanga del transito ", scrivono gli attivisti di Letzte Generation At su Facebook. Com'era prevedibile, davanti agli attivisti si è formata una colonna di auto fino all'uscita autostradale di Patsch. In precedenza, il gruppo aveva provocato ingorghi anche a Innsbruck, in particolare sul ponte sull'Inn.

La manifestazione di oggi rientra all'interno di una settimana di proteste che Ultima generazione ha organizzato a Innsbruck, che prevede che ogni giorno venga bloccata un'arteria diversa. Durante queste manifestazioni, gli attivisti utilizzano il "metodo tedesco" per evitare di essere trascinati via di forza dalla polizia, ossia si incollano sull'asfalto ed è necessario utilizzare i solventi per liberare le carreggiate e far riprendere il normale scorrimento del traffico. Anche oggi sul ponte Europa, hanno seguito lo stesso schema: una donna si è incollata alla strada, così riferisce la Tiroler Tageszeitung. È seguito un accesso botta e risposta tra gli attivisti ed alcuni automobilisti. Alle 10.56 la manifestazione è stata terminata. " Sono qui per sostenere il governo tirolese nella lotta contro la follia del transito. La gente che vive lungo l'arteria soffre per il rumore, le polveri sottili e gli inquinanti. Quanti bambini devono ancora ammalarsi di asma? Serve una svolta, riducendo il traffico pesante e spostandolo su rotaia ", ha aggiunto ha detto una 39enne alla Tiroler Tageszeitung.