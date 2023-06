“È come se fosse ancora qui”. Massimo Boldi ricorda il Cav ad Arcore

Un omaggio a un grande amico, a chi ha avuto fiducia in lui e gli ha permesso di conquistare il pubblico. Massimo Boldi nel pomeriggio è arrivato a Villa San Martino ad Arcore per un ultimo saluto a Silvio Berlusconi, scomparso ieri all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. “Cipollino” è stato un grande protagonista della storia di Mediaset, volto di punta di trasmissioni cult del calibro di “Drive In” e “Striscia la notizia”. "Vengo a Villa San Martino, così come sono venuto tante altre volte per divertirci e cercare di cancellare tutto ciò che non si voleva sentire. in questi ultimi tempi, lui aveva effettivamente bisogno di essere sostenuto e amato. E ora vado a trovarlo, come se fosse ancora qui", ha spiegato l’attore ai microfoni dei cronisti presenti.

Boldi ha ripercorso la sua storia al fianco del Cavaliere, sottolineando di condividere tantissimi ricordi con lui: “Ci siamo conosciuti nel 1977; io facevo già cabaret. Poi pian piano sono entrato a Telealtomilanese e poi a Canale 5” . Una battuta anche sulle celebri barzellette di Berlusconi, ammettendo di avergli rubato qualche sua celebre gag: “Lui era un barzellettiere eccellente, oltre che un cantante straordinario. Amava le canzoni francesi". L’amicizia tra Berlusconi e Boldi risale alla fine degli anni Settanta, un incontro reso possibile da Bettino Craxi: “Già lì fu una grande opportunità. Poi dal 1981 ho iniziato a lavorare con lui e ho continuato fino a...sempre” , il suo ricordo in una recente intervista.