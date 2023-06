"Ora tocca a te". È giallo sulla risposta di Boldi a Meloni per la morte del Cav

Nelle ultime ore sui social è scoppiato il caso Massimo Boldi, protagonista di quello che sembra essere un inciampo involontario sul proprio profilo Twitter. Il messaggio del noto attore milanese non è passato inosservato agli utenti sui social, che subito hanno rilanciato le sue parole di risposta al presidente Giorgia Meloni che aveva espresso cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. Il comico ha poi deciso di rimuovere il suo commento, alimentando un giallo che non ha ancora trovato spiegazione e che ha creato stupore.

Il capo del governo ieri ha deciso di omaggiare il leader di Forza Italia, che ha perso la vita a 86 anni dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano. Meloni ha speso parole al miele nei suoi confronti, pubblicando un video accompagnato da una semplice nota testuale: " A Dio, Silvio ". Un piccolo caso è venuto a galla in seguito alla risposta di Massimo Boldi, il cui profilo ufficiale conta oltre 545mila followers.

" Ed ora tocca a te ", aveva scritto inizialmente il famoso attore italiano. Lasciando sbigottiti tutti coloro che hanno preso visione del messaggio. Come riferito da Leggo, a stretto giro si erano susseguite reazioni di stupore e anche qualche consiglio per rimediare a quanto accaduto: " Ma cosa scrivi Cipollino? "; " Cancella subito, davvero di pessimo gusto ". Non a caso Boldi ha poi deciso di provvedere all'eliminazione del suo messaggio che però era ormai diventato virale.

La Meloni ha fatto tutti gli scongiuri del mondo. #boldi pic.twitter.com/OMz8Y5odrG — Tommaso (La freccia nera) (@Tommaso25904390) June 12, 2023

C'è chi non ha rinunciato all'ironia del caso di fronte al fraintendimento: " La Meloni ha fatto tutti gli scongiuri del mondo "; " È la prima volta che Boldi riesce a farmi ridere così tanto "; " Certo che, detta così, era molto fraintendibile ". In molti sono convinti che l'attore volesse comunicare altro e pertanto invitano a bollare il tutto come un semplice equivoco.

In poco tempo gli utenti si sono interrogati sulla stessa questione: cosa voleva intendere? Qual era il senso del suo intervento sotto il post del presidente del Consiglio? Verrebbe da escludere un maligno augurio in seguito alla morte di Silvio Berlusconi, visto che in passato lo stesso Boldi aveva indirizzato apprezzamenti politici nei confronti della leader di Fratelli d'Italia. Nel 2021 a Libero aveva riservato dichiarazioni lusinghiere per Meloni: " Mi piacerebbe come premier. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista, che ti trascinano ".