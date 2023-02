Nicola Magrini fuori dall'Aifa, ma Bonaccini gli trova un posto

Da una parte si esce, da un'altra si rientra. Le porte girevoli dello spoil-system funzionano così. Hanno fatto molto rumore i cambi ai vertici di alcuni enti da parte del governo Meloni, uno su tutti l'Aifa.

L'Agenzia italiana del farmaco è in attesa di una riforma che ne modifichi l'assetto. Nel frattempo, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sostituito il direttore generale Nicola Magrini con il professor Luca Pani che si è insediato proprio oggi. Una scelta che il segretario del Pd, Enrico Letta, aveva bollato come "atto pericoloso". "La rimozione di Magrini dalla guida dell'Aifa è una scelta di discontinuità grave e sbagliata. Una scelta di parte che è anche un segnale pericoloso e preoccupante. Su salute, protezione dei più deboli e lotta alla pandemia c'è bisogno non di scelte faziose ma di continuità" , aveva dichiarato Letta, attaccando frontalmente il governo.