Malore per Angelo Bonelli in Aula alla Camera: Fontana sospende la seduta

Il coportavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha avuto un malore tra i banchi dell'Aula della Camera dei Deputati. L'episodio è avvenuto poco dopo il suo intervento per le dichiarazioni di voto sul Def a Montecitorio. Il presidente Lorenzo Fontana ha deciso di sospendere per alcuni minuti la seduta parlamentare. " Si è trattato di capogiro ", hanno poi riferito alcuni deputati lasciando l'emiciclo. Subito è arrivato l'intervento dei sanitari e degli assistenti parlamentari per soccorrere il deputato che, secondo quanto viene riferito, non ha perso i sensi. In seguito Bonelli è stato accompagnato su una carrozzina in infermeria dove si è sottoposto ad alcuni controlli, sempre da cosciente, prima di recarsi al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti. Dopo pochi minuti, la seduta è ripresa.

L'intervento di Bonelli

Verso la metà della mattinata si stava tenendo all'interno dell'Aula della Camera dei Deputati la discussione generale del Def approvato nelle ultime ore dal Consiglio dei Ministri. Il tutto era avvenuto dopo che ieri a Montecitorio era stata bocciata la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Poco prima del voto favorevole - con la maggioranza assoluta dei componenti della Camera - alla risoluzione della maggioranza sulla nuova Relazione del governo al Parlamento, con la quale si autorizza l'esecutivo a un nuovo scostamento di bilancio (con 221 sì e 116 no), erano andati in scena le dichiarazioni di voto dei vari gruppi parlamentari. Angelo Bonelli aveva dichiarato, nel proprio intervento, che quella di ieri era stata " una clamorosa e sonora bocciatura della maggioranza che sostiene il governo Meloni ma anche un segno dell'inadeguatezza con cui si affrontano temi fondamentali per il rilancio dell'economia e per affrontare le grandi sfide sociali e ambientali a cui questa maggioranza si è rifiutata di dare risposte ".

L'applauso dell'intera Aula