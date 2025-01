Boom di FdI anche sui social: crescono follower e interazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Forse possiamo dirlo: i social sono veramente lo specchio della società. Dopo i sondaggi positivi degli ultimi giorni, ora arriva la conferma direttamente di principali social network usati in Italia. Fratelli d’Italia non solo è saldamente al comando dell’esecutivo con il vento in poppa ideologico della fiducia elettorale, bensì riceve un forte apprezzamento anche dagli utenti online. Questo è quanto emerge dal rapporto sulle performance digitali dell'ultimo mese realizzato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana.

I numeri, a dispetto di quanto la bolla mediatica di sinistra vuole far credere, parlano chiaro. L’agenda della gauche nostrana non solo arranca in Parlamento, ma si scontro perfino con la realtà multimediale dei social. Su Facebook la pagina ufficiale del partito di Giorgia Meloni raccoglie oltre 331.000 interazioni dirette. Al secondo posto il Movimento 5 Stelle con 152.000 interazioni e al terzo la Lega con 124.000. Ma è il dettaglio a preoccupare Schlein e soci. In media i post di Fratelli d’Italia raccolgono circa 2.000 interazioni ognuno rispetto a quelli del Movimento 5 Stelle 1.400 e quelli della Lega 970. La crescita dei followers vede Fratelli d’Italia sempre sul gradino più alto del podio con +0,35%, poi Sinistra Italiana e Verdi con +0,21 e Forza Italia con +0,19%.

E cambiando piattaforma, il risultato non varia. Anzi, il distacco aumenta. Su Instagram il partito guidato dalla premier può contare su oltre 1 milione e 300mila interazioni. Al secondo posto, con una distanza siderale, l’account del Partito Democratico con 270.000 e al terzo la Lega con 220.000. L’engagement medio è di 7.000 interazioni per Fdi, 4950 per il Pd e 4.800 per la Lega. La crescita dei follower vede Fdi con +1,86%, Sinistra Italiana e Verdi con +1,03%, Partito Democratico +0,77%.

E perfino per quanto riguarda il cosiddetto “il confronto è impietoso. Se Forza Italia Fratelli d’Italia sono rispettivamente primi e secondi, al Partito democratico spetta un magro terzo posto.