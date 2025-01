"Quasi 8 punti di distanza". Crolla il Pd, Meloni stacca Schlein nei sondaggi

Intenzioni di voto 13 gennaio Swg per Tg La7

Il gradimento del governo Meloni continua a salire. Le opposizioni cercano di fare il loro lavoro e di screditare questo esecutivo ma la percezione che arriva agli italiani è quella di un governo comunque solido e che sta lavorando bene. Il sondaggio Swg per il Tg La7 ha certificato che Fratelli d'Italia, partito del presidente del Consiglio, è ancora, con ampio margine, la prima preferenza per gli elettori italiani. Anzi, il gradimento per il partito di Giorgia Meloni è in aumento rispetto stima della settimana precedente rilasciata dal telegiornale di Enrico Mentana. Fratelli d'Italia, nell'ultima settimana, ha guadagnato 0,7 punti percentuali per i sondaggi Swg, passando dal 29,1 al 29,8 per cento.

FdI rafforza in questo modo la sua leadership e stacca ulteriormente il Partito democratico, che nell'ultima settimana è sceso di 0,3 punti percentuali, arrivando al 22,2%. Ora, tra il primo e il secondo partito, nelle rilevazioni effettuate per il Tg La7 ci sono 7,6 punti percentuali. Erano 6,6 una settimana fa, il che significa che in 7 giorni Fratelli d'Italia ha conquistato un punto sul Pd. Sul gradimento degli elettori questa settimana incide senz'altro il buon fine dell'operazione per la liberazione di Cecilia Sala, rientrata in Italia l'8 gennaio dopo 21 giorni di prigionia nel carcere di Evin, a Teheran. Nel campo largo che ormai non esiste più (se mai fosse esistito), recupera qualche decimo il Movimento 5 stelle, che guadagna 0,2 punti percentuali sul Partito democratico e sale all'11,6%, confermandosi terza forza politica ma a distanza molto ampia dal Partito democratico. I sogni di Conte di imporsi come prima forza per federare le opposizioni non sono mai state realistiche e tanto meno lo sono con queste percentuali di preferenza.

Restano a distanza invariata Forza Italia e Lega, rispettivamente al 9,1 e all'8,3 per cento. Entrambe sono calate di 0,3 punti percentuali ma si mantengono pressoché invariati gli equilibri all'interno della coalizione.

Resta invariato anche l'apporto di Alleanza Verdi-Sinistra all'opposizione, visto che nell'ultima settimana ha subito un incremento dello 0,1%, arrivando al. Fratelli d'Italia, per il sondaggio Swg, è la compagine che è cresciuta di più in 7 giorni, un risultato non scontato per un partito di governo, costantemente sottoposto al giudizio degli elettori per il suo operato.