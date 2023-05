Boom di Pil e occupazione, ma la sinistra sciopera contro il lavoro

Chi nega l'evidenza solitamente ha un unico obiettivo: criticare a prescindere. La campagna elettorale per le ultime politiche ha posto l'accento su incoerenze e contraddizioni della sinistra, ancora più forti dopo questi primi mesi di governo Meloni. La sinistra prova a tenere botta con la nuova direzione armocromista targata Elly Schlein, ma il principale candidato per guidare l'opposizione è un altro: Maurizio Landini. Il segretario generale della Cgil punta a diventare il punto di riferimento anti-centrodestra, al costo di inanellare figuracce e fake news. Dopo aver definito "arrogante e offensiva" la convocazione del Consiglio dei ministri per il 1° maggio per il decreto lavoro, il sindacalista ha deciso di sfoderare un cavallo di battaglia: lo sciopero.

Con il sogno di guidare la sinistra, Landini ha lanciato insieme a Cisl e Uil una mobilitazione che inizierà sabato a Bologna per poi proseguire a Milano e concludersi a Napoli il 20 maggio. "Credo che sia assolutamente importante perché quel decreto non va nella direzione di cui abbiamo bisogno" , il j'accuse a dir poco fazioso del sindacalista: "È un decreto che allarga la precarietà, estende i voucher, liberalizza i contratti a termine, mentre una delle ragioni dei bassi salari nel nostro paese è che c'è troppa precarietà [...] La questione salariale non si può affrontare una tantum, c'è bisogno di interventi strutturali, questo non lo è".

Forse indignato per l'aumento di stipendio dei lavoratori messo a punto dal governo di centrodestra, Landini sembra dimenticare una serie di dati economici che danno esclusivamente ragione al premier Meloni. Mettendo da parte le critiche strumentali, bisogna tenere conto dei numeri incontrovertibili: il Pil rialza la testa nel primo trimestre, un +0,5% di crescita più alto della media dell'Eurozona (+0,1%) e dell'Europa a 27 (+0,3%). L'inflazione è in calo, mentre l'export continua a crescere: +0,5% a febbraio; +0,6% acquisito nel primo trimestre. Benissimo il turismo, con valori decisamente superiori a quelli del 2019. Impossibile, infine, non tener conto della crescita dell'occupazione: secondo gli ultimi dati Istat, a marzo 2023 l'occupazione cresce dello 0,1%, pari a +22 mila unità, con tanto di rialzo dei contratti stabili.