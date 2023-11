“Brutalità di Hamas non giustificano Israele”. L'ambiguità di Schlein sul conflitto

Ospite di Piazzapulita, Elly Schlein ha fatto l'ennesima arrampicata sugli specchi alla quale ha abituato gli elettori e i suoi interlocutori nelle ultime settimane di conflitto. Il segretario del Pd, infatti, da quando si è riacutizzato lo scontro tra Israele e Palestina ha cercato di tenere una posizione molto ambigua, per stare sulla scia dei principali leader europei, che sostengono Israele nel suo diritto alla difesa, ma senza scontentare quella parte di elettorale al quale potrebbe prendere qualche voto, che fa riferimento all'estrema sinistra, che si sta esibendo in manifestazioni contro Israele.

" La brutalità di Hamas, che abbiamo condannato con fermezza, non giustifica la risposta con altra brutalità verso la popolazione palestinese. La violenza genera altra violenza. Il punto è trovare interlocutori sia sul fronte palestinese, e non può essere Hamas, che nel governo Netanyahu ", ha detto Schlein, ignorando però degli elementi che in una riflessione intellettualmente onesta sarebbero dovuti rientrare. In particolare, ha dimenticato di citare che Hamas sta provando a resistere agli attacchi israeliani facendosi scudo proprio con i civili: i tunnel in cui i miliziani si muovono sono stati costruiti sotto i palazzi, gli ospedali e tutte le infrastrutture sensibili della città. Gli attacchi condotti da Israele dopo le barbarie terroristiche di Hamas sono indubbiamente atroci e stanno lasciando sul campo innumerevoli vittime civili, ma senza Hamas questo non sarebbe mai accaduto.