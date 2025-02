Buccinasco, libro di Veltroni pro-gender a scuola. Lega all'attacco

Si intitola “La più bella del mondo”. È il libro scritto da Walter Veltroni che il sindaco Pd Rino Pruiti e l’assessore alla cultura Martina Villa di Buccinasco, vicino a Milano, hanno voluto donare personalmente ad alcuni istituti scolastici del paese.

Si tratta di un libro di i racconti, 12 storie ognuna delle quali ha per protagonista un bambini e che ha lo scopo di spiegare i primi dodici articoli della Costituzione italiana. Ogni copia è stata autografata dal sindaco in persona ma, come racconta Libero, le famiglie dei giovanissimi studenti sembrano non aver apprezzato l’iniziativa. I genitori hanno espresso la propria contrarietà per il richiamo evidente alla teoria gender.Uno di questi racconti, infatti, narra la storia di un bambino che, dopo aver consumato il suo unico paio di scarpe, ricevette in regalo da sua zia le sue scarpe: “Erano vecchie, sbrindellate e soprattutto avevano i tacchi. Ma per il piccolo Pio la scuola era più importante di tutto. Più delle prese in giro dei compagni di classe che lo vedevano arrivare con le scarpe da donna...”. Ma non solo. I genitori contestano anche la scelta di spiegare l’articolo 3 della Costituzione raccontando la storia di due ragazze lesbiche che vengono picchiate dopo essere state colte in flagranza. Tutte storie alquanto inadeguate per dei bambini delle scuole elementari. Il testo, insomma, avrebbe “poco a che fare con la spiegazione oggettiva dei primi articoli della Costituzione”, ma sarebbe volto a promuovere “campagne Lgbtq e gender, tematiche molto care al nostro sindaco e soprattutto all’assessore Villa, la quale si definisce ‘assessora a tante belle cose, civica, femminista, arcobaleno’”.

La missiva è stata, poi, pubblicata sui social da Manuel Imberti, consigliere della Lega del comune di Buccinasco, che spiega: “Solo dopo aver pubblicato il mio post su Facebook delle lamentele che ho ricevuto da parte dei genitori è stato consegnato ai bambini un foglio dove si richiede l’autorizzazione per la lettura del testo nelle classi”, in vista del ‘Progetto lettura’ che sarà presentato il 14 maggio in tutte le scuole di Buccinasco “durante il quale ci sarà un’analisi del testo e un video che verrà proiettato durante la serata conclusiva del progetto”. Il leghista Imberti annuncia: “Sto scrivendo una interrogazione al consiglio comunale per chiedere con quali soldi sono stati comprati quei libri, anche se sono sicuro al 100% che siano fondi comunali”. Imberti intende, inoltre, capire “chi effettivamente ha avuto l’idea di dare quei libri e perché non è stato chiesto preventivamente il consenso ai genitori, ma solo il 20 febbraio, dopo che è uscita la polemica”.

"Ma come si permette il sindaco di arrogarsi il diritto di interferire con la didattica di una scuola pubblica? Il libro del post-comunista Veltroni rientra per caso nel piano dell'offerta formativa della scuola? E i dirigenti scolastici hanno autorizzato il sindaco e l'assessore ad entrare e divulgare il libro? Il Consiglio d'Istituto è stato informato, e soprattutto, i genitori erano al corrente?”, si chiede il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura che ha già annunciato che domani presenterà un’interrogazione parlamentare per approfondire il caso. “Siamo dinanzi all'ennesimo tentativo di indottrinamento da parte della sinistra nei confronti di bambini piccoli”, aggiunge Sasso secondo cui è urgente approvare “una legge sul consenso informato che vieti espressamente qualsiasi iniziativa extracurriculare senza il consenso dei genitori”. Sasso, poi, chiosa: “Ma Veltroni ha bisogno di questi mezzucci per divulgare il suo capolavoro in cui si propaganda l'ideologia gender?".

A replicare al deputato leghista è la senatrice piddina Simona Malpezzi che dice: "L'onorevole Sasso, che ha avuto anche un'esperienza come sottosegretario al MiM, dovrebbe conoscere meglio come funziona la scuola e rilasciare dichiarazioni meno tendenziose e strumentali. L'amministrazione comunale di Buccinasco, infatti, - spiega la senatrice - finanzia un progetto all'interno del piano del diritto allo studio, il 'progetto lettura', realizzato in collaborazione con le scuole e la biblioteca". Malpezzi, poi, precisa: "L'amministrazione non sceglie i libri ma è la scuola, insieme alla biblioteca che seleziona i testi utili ai percorsi trasversali per il raggiungimento di diverse competenze. Un progetto che il comune meritoriamente finanzia da anni con 15 mila euro. Il libro scelto parla della nostra Costituzione, spiegata ai bambini, e ci saremmo aspettati da un collega almeno sulla costituzione un atteggiamento più serio”. Malpezzi attacca: “Invece di fare denunce strampalate e senza senso, Sasso dovrebbe piuttosto rallegrarsi del fatto che gli alunni abbiano la possibilità di studiare la Costituzione in modo approfondito su un testo dove, peraltro, è previsto un importante contributo di un noto costituzionalista come il professore Francesco Clementi.

In questo caso vale il detto, un bel tacer non fu mai scritto”. Intanto, il ministero dell'Istruzione e del Merito rende noto che l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha avviato una verifica sulla correttezza della diffusione del testo 'La più bella del Mondo’.