Buon compleanno, Giorgia Meloni! La premier: "Il vostro affetto è la mia forza"

Buon compleanno, Giorgia Meloni! Oggi, 15 gennaio, la Presidente del Consiglio compie 49 anni. Un compleanno trascorso lontano da casa, a Tokyo, seconda tappa della sua missione in Asia. Ma è stata comunque raggiunta via social da tanti messaggi di auguri e affetto. E, sempre via social , è arrivato il suo post di ringraziamento.

Anni di battaglie, auguri Giorgia

Il primo post di auguri è stato condiviso sul profilo Instagram di Fratelli d'Italia. "Anni di battaglie, vittorie e amore per l’Italia, sempre al tuo fianco. Buon compleanno, Presidente. Auguri Giorgia", si legge nella caption a corredo di una foto sorridente della premier. Post commentato da tantissimi utenti e follower che hanno augurato buon compleanno a Giorgia Meloni.

Il vostro affetto è la mia forza

Immediata la risposta social del premier. "Ci tengo a ringraziare ciascuno di voi per gli auguri per i tanti commenti, i tanti messaggi, i tanti post, per l'affetto che mi è arrivato anche se sono lontana" spiega in un video condiviso su Instagram.

" Vengo dall'Oman sto andando verso la Corea del Sud, in una missione internazionale che serve a rafforzare alcuni rapporti estremamente strategici per l'Italia ma nonostante io sia al lavoro cosìGrazie".