Lombardia, burqa e niqab vietati in luoghi pubblici e scuole: via libera del Consiglio regionale

Nel pomeriggio di oggi, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione con la quale si vietano il burqa e niqab negli edifici pubblici e nelle scuole. Un'estensione di un divieto già in essere per rafforzare la sicurezza del territorio. " L'approvazione della mozione punta all'applicazione più rigida delle norme, già previste dalla Regione Lombardia, sul divieto del velo islamico e a sollecitare il governo ad estendere il divieto a tutti gli edifici pubblici e alle scuole ", ha spiegato Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, prima firmataria della mozione.

" Troppi casi dimostrano che l'obbligo del velo viene imposto oltre che alle donne anche alle bambine e questo non è accettabile. La Lega vuole garantire ugualmente a tutte le studentesse minorenni la libertà di crescere senza discriminazioni, insieme alle loro compagne, in un percorso di piena integrazione ", ha proseguito, sottolineando che l'Italia non deve più tollerare " la proliferazione di quartieri e pseudo ghetti all'interno delle città, specialmente a Milano, dove vigono regole e costumi in completa antitesi al mondo occidentale ". Situazioni purtroppo presenti in molte città del Paese, che dimostrano il fallimento delle politiche di integrazione volute dalla sinistra negli anni precedenti.

" Non possiamo tollerare che queste pratiche, che costituiscono una violazione dei diritti fondamentali delle donne, abbiano spazio in Italia e in Europa, dove abbiamo lottato duramente per l'emancipazione femminile ", ha aggiunto Alessandro Corbetta. " La vera integrazione non si basa sul rispetto forzato di imposizioni davvero patriarcali che limitano i diritti fondamentali, ma sulla libertà di ogni individuo di esprimere la propria identità. La libertà di scegliere come vestirsi, di vivere senza imposizioni retrograde e lontane dalla nostra cultura, è un diritto irrinunciabile e un pilastro della società occidentale ", ha detto ancora.