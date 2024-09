C'è famiglia e famiglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Scusate ma a noi questa cosa del Dio, Patria e familismo della destra, proprio non va giù. Tutti 'sti cognati, compagni, sorelle e fratelli d'Italia Ma che roba è? No, davvero. Noi almeno fino a quando non dovremo sistemare da qualche parte i nostri figli ci dissociamo.

Ma poi proprio la destra lo deve fare? Ma che lo lasci fare alla sinistra dei De Luca (un clan), o dei Franceschini (marito e moglie) o dei Fratoianni (moglie e marito). La sinistra sì che può. Con la tradizione che ha alle spalle! Ma vi ricordate la dinastia dei Berlinguer? Peraltro imparentati sia con Francesco Cossiga sia con Antonio e Mario Segni; due Presidenti della Repubblica, così, d'emblée...

Comunque. Mario Berlinguer fu senatore dal 1948 al '53, e poi deputato per tre legislature dal '53 al '68. I suoi due figli furono: Enrico, incarnazione della Prima Repubblica, deputato dal '68 all'84, oltre che europarlamentare dal '79 all'92; e Giovanni, deputato per tre legislature dal 72 all'83, senatore per due dall'83 al '92, e pure europarlamentare dal 2004 al 2009.

Ma poi ci fu il nipote Luigi, deputato, europarlamentare e pluri-ministro dell'Università e della Pubblica istruzione; e Bianca, figlia di Enrico, giornalista politica dal 1991 a oggi, dalla Prima alla Seconda Repubblica, dalla Rai a Mediaset, compagna di Luigi Manconi, già senatore e sottosegretario alla Giustizia, e cognata di Luca Telese, che tra l'altro dal 1 ottobre - sarà il direttore del quotidiano Il Centro: continuando, si presume, a condurre su La7.

Perché è vero che i parenti non si scelgono; ma le cariche si accumulano.