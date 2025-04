Cacciari e la bordata contro il Pd: "Tornarci per fare che?"

Ascolta ora 00:00 00:00

Massimo Cacciari infligge l'ennesimo colpo al Partito Democratico, esponendo ancora una volta le sue debolezze e facendo ben intendere di non aver alcuna intenzione di tornare fra le fila del movimento politico capitanato da Elly Schlein. In un'intervista concessa a La Stampa, il filosofo è stato fin troppo chiaro nell'esprimersi a riguardo del partito di sinistra.

Fortissima, in primo luogo, la critica nei confronti del Pd per quanto riguarda il delicato tema del riarmo. Secondo Cacciari, una Sinistra non può essere degna di questo nome quando appoggia una simile filosofia di pensiero. " Rispetto a quello che sta avvenendo, rispetto alla posizione americana, noi seguiamo von der Leyen con il riarmo, buttando via mille miliardi per riarmare chi? La Germania? Siamo alla follia ", sbotta l'ex sindaco di Venezia.

La pesante critica si abbatte come un siluro sul Partito Democratico e su Elly Schlein, che tempo fa Cacciari aveva già avuto modo di affossare. Parlando a il Fatto Quotidiano, il filosofo aveva dichiarato: " Temo che conti poco o niente, nella sostanza. Poi rispetto ad altri, forse è anche la meno peggio ". In questa occasione, alla domanda se tornerebbe a fare parte del Pd, alla ricerca di personalità in grado di ridare lustro al partito, Cacciari ha dato una risposta a dir poco tagliente: " A far che? ". Insomma, pare proprio non ci sia alcuna possibilità di rivedere l'ex sindaco di Venezia fra le fila del Partito Democratico. " Ma la sinistra non ha mai avuto bisogno di me neanche prima, neanche il Pci! Quindi non c'è proprio problema. Soltanto che una volta pensavo che ci potesse essere ancora un, come dire, un qualche terreno che magari qualcosa accoglieva. Adesso proprio... mi sono perfettamente disperato, quindi sono tranquillissimo ".