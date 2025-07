Cala il Pd, cresce il M5S, FdI a un soffio dal 30%

I numeri dell’ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana ci offrono un’immagine nitida del panorama politico italiano e, soprattutto, dello stato di salute dei principali partiti nostrani. Se da un lato il Partito democratico di Elly Schlein continua a perdere terreno rispetto a Fratelli d’Italia, dall’altro - allo stesso tempo – il partito guidato da Giorgia Meloni ha la prima settimana di difficoltà e, seppur rimanendo saldamente al comando al 29,9%, perde per strada alcuni punti percentuale. Ecco chi sale e chi scende nel panorama politico italiano.

FdI di Giorgia Meloni perde lo 0,4% in una settimana e si porta al 29,9% dei consensi, mentre il Pd di Elly Schlein cala dello 0,3 e scende al 22,7. L’ennesima occasione persa per il partito della segretaria dem che, a ben vedere, avrebbe potuto approfittare dello scivolone a destra. Prendendo come metro di misura gli ultimi sondaggi, infatti, Fratelli d’Italia è sempre in grande crescita.

Tutt’altro discorso per Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,3% dei consensi e sale al 13. Seguono la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Antonio Tajani: il Carroccio cresce dello 0,1 portandosi all'8,4; mentre gli azzurri perdono lo 0,1 e si attestano quindi al 7,9. Più 0,1%, poi, anche per Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che salgono così al 6,9.

Azione di Carlo Calenda resta fermo al 3,5; Italia Viva di Matteo Renzi aumenta dello 0,2 e sale al 2,4; +Europa di Riccardo Magi guadagna lo 0,1 e si porta al 2%. Non si esprime il 30% degli intervistati: un dato in calo del 3% rispetto alla settimana scorsa.