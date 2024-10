Calabria, Occhiuto lancia la campagna elettorale: "Ho deciso di ricandidarmi"

Roberto Occhiuto, governatore della Calabria

Roberto Occhiuto vuol continuare a governare la Calabria per portare a termine il lavoro iniziato nel 2021 con un secondo mandato. È quello che ha annunciato questa sera dal palco dell'evento per i due anni del governo Meloni al teatro Cilea di Reggio Calabria. " Ho deciso di ricandidarmi e ho deciso anche come farò la campagna elettorale: vi mostrerò la differenza tra com'era la Calabria prima che noi governassimo e com'è adesso ", ha spiegato il governatore in carica. L'impegno mostrato dall'esponente di Forza Italia è stato massimo fin da subito, con l'obiettivo di traghettare la Calabria fuori dalle sabbie mobili per imprimere una nuova stagione di crescita. Puntando molto sul turismo, il governatore ha costruito una politica di sviluppo che ha permesso alla regione di recuperare la sua economia.

È anche nell'ottica di dare maggiore visibilità turistica alla Regione che oggi Occhiuto ha annunciato il concerto di Capodanno Rai a Reggio Calabria. Una vetrina di prim'ordine per lo spettacolo di San Silvestro, che per la Rai è anche uno dei più visti di tutta la stagione. " Dopo il successo di Crotone, con la Rai abbiamo deciso di fare il bis, a Reggio. Ma non solo Capodanno perché nell'ultimo anno in 100 trasmissioni Rai decine di milioni di italiani hanno visto posti meravigliosi di una Calabria che non conoscevano ", ha spiegato il governatore. Gli italiani, ha proseguito, hanno conosciuto " una Calabria che veniva raccontata solo per i problemi e che ora si sta prendendo nel Paese il posto che merita. Se lo prenderà anche a Capodanno facendo iniziare l'anno a tutti gli italiani nella bellissima città di Reggio Calabria ".

L'evento per i due anni di governo Meloni ha richiamato al teatro Cilea numerosi esponenti della politica locale e nazionale. " La politica del centrodestra si distingue sempre per costruire una politica concreta, che guarda ai bisogni della collettività. Io sono molto contento che oggi a Reggio Calabria, per rappresentare le politiche attivate in questi due anni, abbiamo scelto come location il Teatro Cilea, che poi è anche la culla della cultura reggina e calabrese, con una straordinaria partecipazione di militanti, simpatizzanti, ma tanti cittadini, oltre alla classe dirigente del centrodestra nazionale e regionale ", ha spiegato il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatore regionale di FI in Calabria, Francesco Cannizzaro.

Io sono molto spesso attaccata per le mie idee e per le cose che penso profondamente. Quando mi chiedono 'ma come fai a stare a destra tu che sei sempre stata una femminista?', io rispondo 'sto a destra perché sono femminista', perché amo la libertà e le donne libere

Al teatro Cilea ha presenziato anche il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità: "".