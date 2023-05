Candidati, liste e coalizioni: cosa c'è da sapere sulle elezioni comunali 2023

Parte oggi domenica 14 e lunedì 15 maggio un'importante tornata di elezioni comunali: circa 600 Comuni, di cui 13 capoluoghi di Provincia, saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco. L’eventuale turno di ballottaggio è fissato esattamente a due settimane di distanza, ovvero il 28 e 29 maggio. Sono diverse le città verso cui vi è maggiore attenzione a causa della rilevanza che rende le sfide locali assai curiose. Nelle 13 principali città il centrodestra parte da 7 amministrazioni mentre la sinistra da 5 (a Imperia l'uscente Scajola venne eletto come civico). Ecco il quadro della situazione in vista delle elezioni comunali di maggio.

Brescia

A Brescia cerca la conferma Laura Castelletti, candidata della coalizione di centrosinistra che può vantare il sostegno di ben 8 liste (tra cui Partito democratico e Terzo Polo). Il principale sfidante è Fabio Rolfi del centrodestra, che proverà a invertire la tendenza e a ribaltare il risultato delle scorse consultazioni per porre fine all'esperienza rossa. Il Movimento 5 Stelle corre con il Partito comunista e con Unione Popolare per Alessandro Lucà. In solitaria la civica La Maddalena per Brescia appoggia Alessandro Maccabelli.

Sondrio

Tenta il bis Marco Scaramellini, che a Sondrio può contare sul sostegno del centrodestra unito. Il Partito democratico propone – insieme ad alcune liste civiche rosse – il nome di Simone Del Curto, mentre il progetto della lista civica di Letizia Moratti ha sposato la causa di Luca Zambon.

Treviso

Il centrodestra a Treviso si compatta sulla figura di Mario Conte per provare a strappare la conferma. Il centrosinistra si presenta spaccato in tutte le sue parti: il Partito democratico supporta Giorgio De Nardi; il Movimento 5 Stelle propone Maurizio Mestriner; il Terzo Polo si fa avanti con Nicolò Rocco. Partecipa alla sfida anche Luigino Rancan del Popolo della Famiglia.

Vicenza

La coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia vanta unità pure a Vicenza per il bis di Francesco Rucco. Invece il Partito democratico ha scelto di scommettere su Giacomo Possamai, mentre il Movimento 5 Stelle ha virato su Edoardo Bortolotto. Sono molti i candidati civici: Claudio Cicero (Impegno a 360°), Annarita Simone (La Comune), Stefano Crescioli (ContiamoCi) e Lucio Zoppello (Rigeneriamo insieme Vicenza).

Imperia

Il centrodestra civico a Imperia punta tutto sul sindaco uscente Claudio Scajola, che nel 2018 venne eletto come civico. Prova a batterlo Ivan Bracco di Partito democratico e Verdi-Sinistra italiana. Il Movimento 5 Stelle gioca la carta Stefano Semeria. Tra i civici figurano Luciano Zarbano di Imperia senza padroni ed Enrico Lauretti di Società aperta.

Massa

Il centrodestra corre diviso a Massa: Lega e Forza Italia puntano sull’uscente Francesco Persiani, mentre Fratelli d'Italia e Noi moderati scelgono Marco Guidi. Anche il centrosinistra procede senza unità: da una parte il Pd e Verdi-Sinistra italiana vanno su Romolo Enzo Ricci; dall'altra il M5S e Unione Popolare virano su Daniela Bennati. Gli altri candidati in corsa sono Cesare Maria Ragaglini, Andrea Barotti, Marco Lenzoni e Guido Mussi.

Pisa

A Pisa il centrodestra crede nella conferma di Michele Conti, che però deve vedersela con il principale sfidante Paolo Martinelli che gode del sostegno del centrosinistra giallorosso (Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi-Sinistra italiana e civiche). Invece il Terzo Polo va in solitaria con Rita Mariotti. Corrono anche Alexandre Dei di Patto civico, Edoardo Polacco di Comitato Libertà Toscana e Francesco Auletta di Unione Popolare.

Siena

Il centrodestra mira a confermarsi a Siena con un cambio sindaco attraverso Fabio Nicoletta. Anche qui il centrosinistra non trova unità: il Pd si presenta con Anna Ferretti; il M5S ci prova con Elena Boldrini; Destinazione Terzo Polo appoggia Massimo Castagnini.

Terni

Per il nuovo primo cittadino di Terni il centrodestra decide di giocare le sue carte su Orlando Masselli. La compattezza non è un fattore che connota i giallorossi: da una parte il Partito democratico schiera Josè Maria Kenny; dall'altra il Movimento 5 Stelle propone Claudio Fiorelli insieme alla lista Bella ciao. Tra i civici vi sono Paolo Cianfoni, Stefano Bandecchi, Emanuele Fiorini e Silvia Tobia.

Ancona

Invece ad Ancona è il centrosinistra a sperare nella conferma e, con l'asse del Terzo Polo, mette in campo Ida Simonella. Il principale sfidante è Daniele Silvetti, sostenuto dal centrodestra nella sua completezza. Enrico Sparapani del Movimento 5 Stelle non ha alleati. Tra gli altri candidati rientrano Roberto Rubegni di Europa Verde, Francesco Rubini Filogna e Marco Battino.

Latina

Quello di Latina può essere considerato una sorta di ballottaggio anticipato, visto che a darsi battaglia sono solamente due candidati: a vedersi contrapposti sono Matilde Celentano (supportata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Lista civica Celentano Sindaco) e Damiano Coletta del centrosinistra (Pd, M5S, Per Latina 2032 e Latina Bene Comune). Il centrodestra vuole strappare la città alla sinistra.

Teramo

A Teramo il centrosinistra gioca di nuovo la carta Gianguido D'Alberto, che punta al via libera degli elettori supportato da Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Il centrodestra prova a mettere il bastone tra le ruote proponendo la figura di Carlo Antonetti. L'altra sfidante è la civica Maria Cristina Marroni.

Brindisi

Il centrosinistra a Brindisi prova a giocarsela al fianco del M5S che, oltre a Pd e alle varie liste civiche rosse, si affida a Roberto Fusco. Dal suo canto il centrodestra schiera Giuseppe Marchionna. Il fronte di Verdi-Sinistra italiana scommette sull'uscente Riccardo Rossi. C'è spazio anche per il civico Pasquale Luperti.