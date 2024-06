"Donne di destra addomesticate e manomesse", il post choc del candidato di Avs

Ascolta ora 00:00 00:00

"Non ho mai amato la donna di destra". A scrivere è Bruno Malerba, candidato di Avs al Comune di Urbino che, in un lunghissimo post molto critico nei confronti del sindaco uscente di centrodestra Maurizio Gambini e dello Youtuber locale Mattia Angelini, attacca duramente le donne di destra descrivendole come addomesticate e manomesse. "Molto meglio quelle di sinistra", ha concluso nel suo delirante post.

"Era un bel daffare con queste. Non per l’espressione politica ma per le sensibilità turbolenti, le creazioni, le aspettative. Donne senza sonno", aggiunge Malerba che viene subissato dalle critiche non solo di chi non è di sinistra o dalle femministe, ma anche dal candidato sindaco di centrosinistra di Urbino Federico Scaramucci e dai suoi stessi compagni di partito. Scaramucci, dopo aver letto vari commenti molto critici, scrive: "È difficile e persino sbagliato commentare i deliri. Perché c’è il rischio di alimentarli. Questo mio commento però è necessario visto che tante amiche - che hanno avuto il coraggio di leggere tutto ciò che hai scritto - hanno letto nel tuo post, Bruno, non un ragionamento (era arduo) ma anche delle offese misogine" . E aggiunge: " Hanno ragione, le leggo anche io. Se non vuoi cancellare, cosa che ti farebbe onore, ti consiglio almeno di scusarti".