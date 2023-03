Dalla cannabis libera agli eco-vandali: lo "spottone" tv della Schlein

Cannabis libera e diritti Lgbt. La musica intonata da Elly Schlein è sempre la stessa: quella del progressismo militante. E il solito spartito "de sinistra" la nuova leader Pd lo ha eseguito anche in un contesto di intrattenimento televisivo. Ospite di Stasera c'è Cattelan in onda questa sera su Rai2, la deputata dem ha ribadito di essere favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere. Interpellata dal conduttore sul tema, Elly è partita con uno "spottone" politico per sostenere le proprie convinzioni in merito. " Dove è stato fatto, negli Stati Uniti e non solo, si dimostra che c'è un uso più consapevole che non è un incentivo all'utilizzo soprattutto per la fascia pre adolescenziale ", ha detto.

Cannabis libera e famiglie arcobleno: l'ospitata Schlein

Poi l'ulteriore argomentazione a sostegno della marijuana libera e legale. "È sicuramente un modo per scalfire il crimine organizzato che gestisce il traffico di cannabis. Secondo me bisogna andare su questa strada", ha affermato la Schlein, chiaramente senza avere alcun serrato contraddittorio, visto il contesto di intrattenimento che certo non si prestava a un talk sul tema. Nella sua ospitata su Rai2, il segretario Pd ha anche menzionato il tema dei diritti Lgbt, a partire dalla recente manifestazione di Milano promossa dai dem e dalle famiglie arcobaleno. " I figli e le figlie di queste famiglie omogenitoriali vengono ancora purtroppo molto spesso discriminati e quindi volevamo essere al loro fianco, per chiedere di riconoscere che i loro sono diritti fondamentali ", ha dichiarato la leader Pd.

L'attacco al governo: "Vuole portarci indietro nel tempo"

Poteva poi mancare l'attacco all'esecutivo? Ovviamente no. " Io credo che bisogna lottare di più perché la pressione che è stata fatta sul Comune di Milano ma adesso anche sul Comune di Padova per smettere di trascrivere è frutto dell'ideologia che guida questa maggioranza di governo, che ci vuole riportare molto indietro nel tempo ", ha affermato Schlein. E nemmeno stavolta il segretario Pd è stata confutata nelle sue legittime ma opinabilissime opinioni. Anzi, Elly ha pure rilanciato la proposta di legge dem sul matrimonio egualitario: mossa propagandistica piuttosto fine a se stessa, visto l'indirizzo contrario sul tema dell'attuale maggioranza in Parlamento.

La (fallace) difesa degli eco-attivisti: "Chiedono di ascoltare la scienza"

Su Rai2, la deputata luganese ha quindi parlato del tema climatico ribadendo la propria simpatia per gli ambientalisti d'assalto di Ultima Generazione. "Al di là del metodo scelto, che posso non condividere, non dobbiamo però fare l'errore di guardare troppo il dito e non la luna", ha affermato Elly, riferendosi al folle blitz contro Palazzo Vecchio a Firenze. E ancora, la leader Pd ha aggiunto: " Di quella mobilitazione mi piace la consapevolezza che loro stanno chiedendo solo di ascoltare la scienza. Quando ci siamo trovati ad affrontare il dramma della pandemia, noi politici e istituzioni abbiamo dovuto affidarci a chi ne sapeva di più. Ma se l'abbiamo fatto con la pandemia, perché non lo facciamo invece sul clima? ". Peccato però che le tesi degli eco-attivisti non rappresentino la scienza in toto né esprimano verità assolute, visto che sull'argomento anche gli esperti hanno pareri e approcci differenti.

Dopo aver intonato il ritornello progressista, Elly ha suonato - ma per davvero - al pianoforte. Alla tastiera la leader Pd ha eseguito Imagine di John Lennon, mentre Cattelan cantava.