Caos treni, Salvini conferma: "L'azienda non lavorerà più con Fs"

Il governo sta investendo miliardi di euro nei trasporti ma episodi come quello registrato ieri non possono essere previsti. Matteo Salvini non ha utilizzato troppi giri di parole ai microfoni di "Dritto e rovescio" commentando il caos treni di mercoledì - più di 100 viaggi cancellati tra alta velocità, intercity e regionali, ritardi fino a quattro ore, criticità nelle stazioni e rallentamenti fino a sera - e ha confermato la sospensione del contratto con la ditta: "Ovviamente, c'è da scusarsi con i passeggeri che hanno perso una giornata di lavoro per l'errore umano di queste persone. L'azienda che ha rovinato la giornata a migliaia di italiani è stata sospesa, non lavorerà più con Ferrovie dello Stato" .

Salvini ha evidenziato che il suo ministero sta investendo 12 miliardi di euro degli italiani sulla rete ferroviaria per la sicurezza, per la manutenzione e per l'acquisto di nuovi treni, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo: "È chiaro che non si può escludere né la frana, né il suicidio, né l'attraverso di animali, né l'errore umano come ahimè è accaduto ieri notte, con un'azienda che ha danneggiato il cavo che alimenta una cabina che dà energia a tutta la stazione Termini. I tecnici delle ferrovie sono intervenuti di notte, però alcune ore di caos per un errore umano. Queste situazioni sono imprevedibili" . Già nelle scorse ore il vicepremier era intervenuto sulla vicenda, definendola "inaccettabile": "Siamo la seconda potenza industriale d'Europa, stiamo progettando il ponte sullo Stretto a campata unica più lungo al mondo, abbiamo miracoli di ingegneria idraulica: non è possibile che sia un un chiodo piantato nel posto sbagliato a bloccare l'Italia con il guasto ferroviario di Termini" .

Caos treni ma non solo. Dopo una battuta sul dibattito sulla cittadinanza - "se io ti do la cittadinanza che è come darti le chiavi di casa ma tu poi delinqui, la cittadinanza te la tolgo. Altro che aumento della cittadinanza" - Salvini si è soffermato sulla manovra e ha escluso l'introduzione di nuove tasse: "Non è nel programma di governo, non per le persone normali. Siccome le banche hanno fatto 40 mld di utili lo scorso anno, penso che un contributo spontaneo farebbe tanto bene". Dossier rovente è la manifestazione pro-Palestina in programma sabato, Salvini ha ribadito la necessità di fare rispettare le regole: "Spero che non ci siano infiltrati o episodi di violenza.

Per me uno può manifestare per quello che vuole, basta che lo si faccia rispettando le norme. Se per ordine pubblico qualcuno andasse in giro per Roma facendo danni o inneggiando all'ordine, conto che le forze dell'ordine prendano nome e cognome".