"Capiamo la rabbia". Sinistra e verdi difendono gli eco-vandali a processo

Si sono radunati in piazza per solidarizzare con gli eco-vandali. Per portare il loro sostegno agli ambientalisti d'assalto che lo scorso gennaio avevano imbrattato la facciata esterna di palazzo Madama a Roma. Poverini: finiti a processo con l'accusa di danneggiamento aggravato, i tre attivisti di Ultima Generazione protagonisti del blitz meritavano di sentirsi supportati. Così Pd, Verdi e Cgil sono accorsi per non far marcare loro il giusto appoggio. In occasione della prima udienza, fuori dal tribunale di Roma si è riunita la folla progressista in difesa dei "manifestanti pacifici" (come sono stati definiti in uno striscione di Amnesty Interational).

"Capiamo la rabbia". Il Pd sta con gli ambientalisti d'assalto

A far discutere è stata soprattutto la presenza dei dem, che sono riusciti a solidarizzare con gli ecologisti d'assalto pur di attaccare il governo. "Pur non potendo condividerne il merito, capiamo la rabbia e la preoccupazione dei giovani attivisti, che protestano contro un governo a dir poco inerte di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici. Serve investire su una reale conversione ecologica ed energetica, non criminalizzare la protesta", ha lamentato Marta Bonafoni coordinatrice della segreteria Pd. L'esponente democratica, nella sua invettiva, ha dimenticato però di ricordare che il proprio partito era alla guida del Paese fino a pochi mesi fa. A rigor di logica, dunque, i dem non sarebbero affatto estranei alle (discutibilissime) accuse mosse dagli ambientalisti. E dunque per coerenza dovrebbero protestare contro se stessi.

"Ripensateci". L'appello di Fratoianni al governo

Per i progressisti, tuttavia, il processo ai giovani di Ultima Generazione è diventato l'occasione per "processare" il governo e i suoi esponenti. "Mi auguro, anzi faccio un appello al Ministro della Cultura e al Presidente del Senato affinché ci ripensino", ha affermato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, in merito all'ipotesi di costituirsi parte civile avanzata da Sangiuliano e La Russa. Poi l'ennesima carezza agli eco-attivisti. "Non colpiamo questi ragazzi anche sul piano materiale, non hanno fatto nulla di male portano avanti una lotta giusta". Secondo Angelo Bonelli, parlamentare dei Verdi, quello che sta accadendo sarebbe addirittura "un tentativo sistemantico e criminale di mettere in discussione il cambiamento climatico per guardare al passato". "Bisogna contrastare una politica che invece di andare avanti va indietro" ha aggiunto l'esponente politico.

"Grave strumentalizzazione". Fdi zittisce sinistra ed eco-vandali

"Come al solito, la sinistra cavalca l'onda delle proteste degli ecovandali. Il mezzo usato dai cosiddetti attivisti non giustifica il fine", ha però rimarcato dalla maggioranza Massimo Milani, deputato di Fratelli d'Italia e segretario della Commissione Ambiente alla Camera, definendo "grave" la presenza del Pd al presidio in favore di Ultima Generazione. "Il Pd che si schiera contro la legalità perchè di questo si tratta, perchè chi deturpa paga, è una grave strumentalizzazione. Non può esistere impunità per chi danneggia beni artistici e culturali", ha proseguito Milani. E ancora, ha aggiunto: "Le sfide del cambiamento climatico riguardano tutta l'umanità, e tutte le forze politiche. Quella degli attivisti di Ultima Generazione è una protesta sbagliata perchè crea solo danni e disagi alla collettività. Oggi i tre attivisti sono a processo per danneggiamento di un bene pubblico, come prevede la legge".