L'Annunziata fa dietrofront e si candida col Pd: "Capolista al Sud"

“Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd né con nessun altro partito” . Parola di Lucia Annunziata, ex conduttrice Rai e volto storico della sinistra mediatica. Nessun refuso. A soli sette mesi di distanza le dichiarazioni fiammeggianti dell’Annunziata sono invecchiate piuttosto male. La giravolta politica è alle porte. Secondo fonti informate che l’Ansa ha raccolto nella giornata di ieri, infatti, si rafforza l’ipotesi della giornalista candidata capolista dal Pd come “indipendente” nella circoscrizione Sud.

I Contatti tra le due parti sarebbero ancora in corso in queste ore e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità della candidatura a Strasburgo della giornalista. Un lieto fine tanto perfetto quanto paradossale che, se non altro, andrebbe a concludere una storia fin troppo lunga. Una telenovela che comincia a maggio dell’anno scorso con le “dimissioni irrevocabili” della giornalista e conduttrice di Mezz’ora in più. Una scelta dettata in primo luogo dal contrasto politico con i metodi del nuovo governo di centrodestra in linea con la presunta “Tele Meloni”. A settembre, però, arriva il primo colpo di scena: le voci di un’asse con il Pd in vista delle prossime elezioni europee si moltiplicano. La faziosità politica dell’ex firma di Repubblica, d’altronde, è sempre stato un segreto di Pulcinella. E il Corriere della Sera, nel dettaglio, si era spinto oltre indicando il nome della Annunziata come capolista per il collegio del Sud, scelta direttamente da Elly Schlein.