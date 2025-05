Casapound: "A La Spezia un successo, tensioni solo per colpa degli antifascisti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le paure della vigilia per la manifestazione di La Spezia di Casapound sono evaporate rapidamente. Il dispositivo di sicurezza ha funzionato in maniera eccellente e le uniche tensioni si sono registrate quando il corteo dei militanti di destra e quello degli antifascisti si è trovato a una distanza di poche centinaia di metri. Il corteo di Casapound era stato indetto ben prima di quello antifascista, che è stato convocato solo come risposta al primo, ottenendo anche la piazza inizialmente assegnata alla compagine di destra. Nelle ore precedenti era stato anche chiesto ai negozianti di chiudere le proprie attività per paura del corteo di destra.

Per Casapound sono scesi in strada circa 1000 manifestanti con striscioni e tricolori per ribadire la necessità di un’Europa Potenza e di un programma di remigrazione. " Nonostante i tentativi di boicottare la manifestazione e l’allarmismo lanciato vergognosamente anche dalle autorità cittadine, sindaco compreso, la città di La Spezia ha accolto il nostro corteo con applausi e la partecipazione dei cittadini ", si legge in una nota diramata da Luca Marsella, portavoce di CasaPound, al termine della giornata. " Gli unici momenti di tensione ci sono stati quando il corteo antifascista ha provato ad avvicinarsi alla piazza dove stavamo tenendo il comizio di conclusione del corteo, probabilmente con l’intenzione di intimidire i cittadini presenti, e al punto di ritrovo a fine manifestazione ", ha proseguito Marsella.