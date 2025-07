"Case Aler: telecamere e vigilanza armata"

La Regione rinnova l'impegno per la lotta all'abusivismo nelle case popolari stanziando ulteriori 2,9 milioni di euro per finanziare i piani operativi per la sicurezza che ogni singola Aler dovrà sottoporre all'assessorato regionale alla Casa. A stabilirlo una delibera della giunta approvata su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, di concerto con quello alla Sicurezza Romano La Russa. Il contributo viene ripartito garantendo a tutte le Aler una quota fissa di 260mila euro e una quota legata all'entità del patrimonio gestito da ciascuna azienda. All'Aler Milano toccherà 1.149.219 euro per la vigilanza armata nei quartieri Molise e Corvetto e per la messa in sicurezza degli alloggi recuperati. All'Aler VareseComoMonza Brianza usto Arsizio: 482.171 euro per la videosorveglianza in quartieri di Monza (San Rocco), Saronno (via Amendola) e Varese (San Fermo).

«I 2,9 milioni di euro stanziati con questa delibera evidenzia l'assessore Franco consentono di strutturare piani anti-abusivi. Risorse che si aggiungono ai 3 milioni di euro già messi per vigilanza armata e videosorveglianza».