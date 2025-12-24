“Frasi aberranti”, “Schlein prenda le distanze”. Lavoro ai rom in cambio di voti, bufera sull’audio del consigliere Pd

Sotto Natale in Campania è scoppiato il caso di un messaggio che Salvatore D'Agostino, consigliere comunale a Giugliano, in provincia di Napoli, avrebbe mandato prima del voto regionale, sul quale lui si è impegnato alacremente. È stato in prima linea per fare campagna elettorale a favore di una lista civica a sostegno del Pd e del candidato presidente, poi eletto, Roberto Fico. A parlarne per prima è stata Hoara Borselli nell'articolo di apertura de il Giornale in edicola questa mattina e al momento non è nota l'evoluzione dei fatti emergenti da quel messaggio, quindi se poi il reato si sa davvero consumato: Carmela Rescigno, vice coordinatrice regionale della Lega, ha sporto denuncia per capire se possa configurarsi una violazione di legge ma nel frattempo la politica, nonostante il clima festivo, non si è tirata indietro nel commentare quanto finora emerso.

" Lasciano senza parole le frasi aberranti del consigliere del Pd di Giuliano relative ai bambini del campo rom. Chiedere voti utilizzando la gestione dei campi nomadi è già di per sé scandaloso, ma ancor più cinico è il riferimento ai bambini, a cui basterebbe far lavare le manine e fargli fare i compiti per poi ottenere in cambio utilità elettorali. Emerge un sistema di sfruttamento a fini elettorali di una situazione di estremo degrado che denunciamo da anni e su cui chiederemo che venga fatta piena luce. Attendiamo che i vertici del Partito Democratico prendano le distanze da questa vicenda dai contorni scandalosi ", sono le parole di Sara Kelany, onorevole deputato di Fratelli d'Italia.

" Lo scoop del Giornale evidenzia una volta di più l’incoerenza dei 'buonisti' della sinistra sui campi rom. Molto spesso fanno finta di avere a cuore le sorti di coloro che vivono nel degrado ma in realtà sono interessati ai risvolti elettorali. Si oppongono a sgomberi dei campi o facilitano l’assegnazione di case popolari per un tornaconto sempre più evidente. Bene ha fatto la Lega sul territorio a segnalare questo scandalo. Noi in tutta Italia ci opponiamo a chi vive nell’illegalità ed educa alla delinquenza i propri figli così come contrastiamo le amministrazioni di sinistra che favoriscono gli abusi ", ha dichiarato Silvia Sardone, vicesegretario della Lega ed europarlamentare, che da anni porta avanti la propria battaglia sui campi rom nel territorio di Milano, dove ha operato a lungo anche Riccardo Decorato, onorevole deputato di Fratelli d'Italia, che ha sottolineato come nel capoluogo milanese " i rom avevano anche un racket di occupazioni abusive gestita da Roma, ma tutta roba irregolare, fuori legge ".