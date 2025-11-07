Fazzolari : "Procederò per vie legali contro le menzogne di Ranucci"

Dopo le polemiche di Sigfrido Ranucci e di parte delle opposizioni sull'attentato subito dal giornalista, che hanno coinvolto il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che ora ha annunciato provvedimenti. " Procederò per le vie legali contro le menzogne volontariamente diffuse da Ranucci sul mio conto ", ha dichiarato al Secolo d'Italia. " Dopo tanti anni, non riesco ancora a capacitarmi di quanto sia prevedibile la sinistra. Come un vecchio cabarettista che ripete da una vita gli stessi sketch, tanto che gli spettatori anticipano divertiti la fine della battuta ", ha dichiarato ancora.

" Nell'intervista di ieri al Corriere della Sera, quando mi è stato chiesto se avessi intenzione di agire in sede legale contro Sigfrido Ranucci per le sue false accuse sul mio conto, ho risposto così: 'Se non andassi avanti con un'azione legale, finirei per avvalorare le accuse di Ranucci. Se invece scegliessi di tutelarmi, verrei accusato di voler intimidire la stampa ", ha spiegato ancora Fazzolari nell'intervista. Le parole dell'onorevole Scarpinato del M5s hanno alimentato ulteriormente la polemica contro il sottosegretario, il quale sa già che quanto sta vivendo è " un copione già scritto. D'altronde, non servivano particolari doti di preveggenza. E infatti, a distanza di poche ore, mi vengono mosse entrambe le accuse ".

Fazzolari ha rimarcato che " da una parte abbiamo una serie di esponenti del Pd e del M5S che mi accusano di voler intimidire Ranucci e la libera stampa minacciando querele; dall'altra, dagli studi di La7, qualcuno si chiede perché io non abbia querelato, se davvero ritengo di aver subito un'accusa ingiusta ".

lo schema dovrebbe essere quello di prenderle senza reagire, con alcuni che ti tengono fermo mentre un altro colpisce liberamente. Non sono mai stato incline ad assecondare questi metodi e non lo farò neppure questa volta. Procederò quindi per le vie legali contro le menzogne volontariamente diffuse da Ranucci sul mio conto

Nell'idea del sottosegretario, secondo l'idea che hanno le opposizioni, "".